Le fintech si rivolgono all'AI e al cloud come forze costanti per l’innovazione

Grazie alla loro agilità e velocità, crediamo che le fintech siano ben attrezzate per scoprire le nuove tendenze nel settore finanziario e offrire ai clienti maggiore scelta e comodità. MySocialPulse ha progettato una piattaforma di intelligenza sociale artificiale che può aiutare i clienti a monitorare in tempo reale le tendenze finanziarie emergenti che si verificano su piattaforme social come Reddit e X, incluso la scoperta di insight di mercato basati su sentimenti positivi o negativi e su otto emozioni. Queste caratteristiche possono rivelarsi fondamentali per tenere le persone aggiornate sulle ultime opportunità e rischi finanziari, aiutandole a scoprire insight che possono essere nascosti nella miriade di hashtag, commenti e tendenze di trading presenti sulle piattaforme social. Fondata nel Regno Unito nel 2020, MySocialPulse continua a scalare la propria attività sfruttando sia le tecnologie cloud che quelle di AI di IBM.

Le opportunità che le fintech portano nell'ecosistema dei servizi finanziari offrono un potenziale unico per crescere oltre il ruolo tradizionale dei servizi finanziari, soprattutto se le fintech vogliono guidare questioni ambientali e sociali—dal cambiamento climatico alla diversità, equità e inclusione.

Yayzy, una fintech con sede nel Regno Unito, ha la missione di ridefinire l'innovazione nella sostenibilità nel settore bancario. La fintech ha sviluppato la sua tecnologia di calcolo dell'impronta per banche e altre fintech da integrare nelle loro app, consentendo il monitoraggio dell'impronta per i clienti in base alla loro spesa, insieme a suggerimenti alternativi sostenibili per la riduzione dell'impronta e la compensazione delle emissioni di carbonio. Utilizzando IBM Cloud, Yayzy sta accelerando la sua trasformazione digitale con elevati livelli di sicurezza e scalabilità a livello globale in linea con la domanda, sfruttando al contempo altre funzionalità software avanzate, dall'intelligenza artificiale (AI) e dal machine learning (ML) alle soluzioni di cybersecurity.