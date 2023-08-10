Le fintech si rivolgono all'AI e al cloud come forze costanti per l’innovazione

Il panorama fintech in rapida evoluzione sta vivendo una trasformazione notevole, guidata dai progressi nell'utilizzo sia dell'AI sia delle tecnologie di cloud computing. Con i clienti in primo piano, vediamo le fintech sfruttare sempre più la potenza della scelta e la flessibilità offerte dal multicloud ibrido e sfruttare la potenza dell'analytics dei dati per offrire esperienze migliorate.
Dando priorità alla resilienza, alle prestazioni, alla sicurezza e alla conformità, le fintech stanno contribuendo a rivoluzionare il modo in cui vengono erogati i servizi finanziari. Che si tratti di fornire soluzioni finanziarie personalizzate per le esigenze specifiche dei singoli clienti o di trasformare il settore degli hedge fund con strumenti analitici per misurare dati di prestazioni e rischio in tempo più reale per i clienti, le fintech stanno sfruttando le tecnologie innovative di AI e cloud.
Grazie alla loro agilità e velocità, crediamo che le fintech siano ben attrezzate per scoprire le nuove tendenze nel settore finanziario e offrire ai clienti maggiore scelta e comodità. MySocialPulse ha progettato una piattaforma di intelligenza sociale artificiale che può aiutare i clienti a monitorare in tempo reale le tendenze finanziarie emergenti che si verificano su piattaforme social come Reddit e X, incluso la scoperta di insight di mercato basati su sentimenti positivi o negativi e su otto emozioni. Queste caratteristiche possono rivelarsi fondamentali per tenere le persone aggiornate sulle ultime opportunità e rischi finanziari, aiutandole a scoprire insight che possono essere nascosti nella miriade di hashtag, commenti e tendenze di trading presenti sulle piattaforme social. Fondata nel Regno Unito nel 2020, MySocialPulse continua a scalare la propria attività sfruttando sia le tecnologie cloud che quelle di AI di IBM.
Le opportunità che le fintech portano nell'ecosistema dei servizi finanziari offrono un potenziale unico per crescere oltre il ruolo tradizionale dei servizi finanziari, soprattutto se le fintech vogliono guidare questioni ambientali e sociali—dal cambiamento climatico alla diversità, equità e inclusione.
Yayzy, una fintech con sede nel Regno Unito, ha la missione di ridefinire l'innovazione nella sostenibilità nel settore bancario. La fintech ha sviluppato la sua tecnologia di calcolo dell'impronta per banche e altre fintech da integrare nelle loro app, consentendo il monitoraggio dell'impronta per i clienti in base alla loro spesa, insieme a suggerimenti alternativi sostenibili per la riduzione dell'impronta e la compensazione delle emissioni di carbonio. Utilizzando IBM Cloud, Yayzy sta accelerando la sua trasformazione digitale con elevati livelli di sicurezza e scalabilità a livello globale in linea con la domanda, sfruttando al contempo altre funzionalità software avanzate, dall'intelligenza artificiale (AI) e dal machine learning (ML) alle soluzioni di cybersecurity.
Riteniamo che le fintech continueranno a rappresentare una forza trainante per l'innovazione e la trasformazione digitale, man mano che si spostano dai margini del settore dei servizi finanziari al suo centro. Come parte delle loro trasformazioni di hybrid cloud e AI, le fintech dovrebbero considerare come gestire l'afflusso di dati attraverso ambienti cloud e on-premise. Inoltre, dovrebbero considerare come mantenere i propri dati sicuri e conformi, soprattutto considerando il panorama delle minacce alla sicurezza in evoluzione e le preoccupazioni normative. È importante ricordare che le dipendenze da terze e quarte parti possono aprire la porta a ulteriori livelli di rischio che devono essere gestiti.
Per aiutare sia le fintech che gli istituti finanziari a superare questa situazione, le piattaforme cloud del settore possono contribuire a mitigare i rischi e soddisfare i requisiti di conformità, stimolando al contempo l'innovazione. Con IBM® Cloud for Financial Services, un cloud unico nel suo genere con controlli integrati e informati dal settore, stiamo lavorando per aiutare i clienti nelle loro missioni di mitigare questo rischio, posizionando i servizi finanziari e altri settori regolamentati per ospitare applicazioni e workload nel cloud in un ambiente sicuro. Stiamo inoltre collaborando con oltre 130 partner tecnologici e fintech per convalidare la loro sicurezza e la loro conformità.
Poiché il settore dei servizi finanziari Continua a evolversi, le fintech devono continuare a mantenere il loro vantaggio, poiché vengono riconosciute come una parte fondamentale del sistema finanziario globale, restando al passo con i requisiti normativi in continua evoluzione. Con un forte ecosistema di partner, le fintech possono promuovere meglio l'innovazione per soddisfare le richieste dei clienti di oggi rispondendo al contempo alle esigenze del settore.
