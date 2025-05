L'ottimizzazione dei costi dell'IT è il processo di valutazione periodica della spesa per l'IT al fine di identificare ed eliminare le spese non necessarie, supportando al contempo le operazioni. Se eseguite correttamente, le iniziative di ottimizzazione dei costi dell'IT combinano best practice, strategie e strumenti software per aiutare a bilanciare la riduzione dei costi con le massime prestazioni e il valore.

Detto questo, la pratica dell'ottimizzazione dei costi dell'IT comporta notevoli sfide, tra cui la gestione dell'aumento delle spese legate a tecnologie emergenti come l'AI generativa (gen AI). In un rapporto dell'IBM Institute for Business Value (IBV), il costo medio delle elaborazioni dovrebbe aumentare dell'89% tra il 2023 e il 2025; il 70% dei dirigenti intervistati cita la gen AI quale fattore chiave alla base di questo aumento.

L'ottimizzazione dei costi dell'IT non deve essere confusa con la gestione dei costi dell'IT, il processo di monitoraggio, analisi e rendicontazione dei costi dell'IT per garantire che sia rispettata l'allocazione del budget. Al contrario, l'ottimizzazione dei costi dell'IT va oltre il monitoraggio dei costi e riguarda l'implementazione di strategie che riducono al minimo le spese per l'IT aumentando al contempo il valore ottenuto dalle risorse IT.