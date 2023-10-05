Cos'è la gestione dei costi del cloud?

La gestione dei costi del cloud, nota anche come ottimizzazione dei costi del cloud o governance dei costi del cloud, è il processo di gestione e riduzione della spesa cloud complessiva di un'azienda.
Le aziende utilizzano sempre più i servizi cloud per gestire le operazioni e l'infrastruttura IT, segnando una transizione dai sistemi più lenti e meno portatili. Ma la migrazione al cloud ha le sue complicazioni.
Se da un lato offrono un'enorme scalabilità e flessibilità per le app, dall'altro i servizi cloud seguono spesso un modello tariffario pay-per-use, in cui l'azienda paga in base all'utilizzo (ad esempio, archiviazione, trasferimento dati, potenza di calcolo). Senza un monitoraggio e una gestione accurati, le fatture del cloud possono rapidamente andare fuori controllo.
Le ricerche di mercato suggeriscono che la spesa aziendale per i servizi di cloud pubblico supererà i 1.000 miliardi di dollari entro il 2026.1 E nonostante i notevoli sprechi nelle spese per il cloud computing aziendale, e il fatto che la maggior parte delle organizzazioni dichiari di avere difficoltà a gestire la spesa per il cloud, una gran parte delle grandi imprese (con più di 1.000 dipendenti), prevede un aumento degli investimenti cloud nei prossimi anni.2
La gestione dei costi cloud vuole affrontare le inefficienze di budget che spesso accompagnano l'adozione del cloud. Se implementate in modo efficace, le strategie di gestione dei costi del cloud consentono ai team FinOps di identificare ed eliminare in modo proattivo le spese inutili, scalare le risorse cloud e automatizzare le politiche di controllo dei costi.
Gli strumenti adeguati portano la gestione dei costi del cloud a un livello superiore. I principali provider di servizi cloud, come Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes e IBM® Cloud, offrono funzionalità di controllo dei costi come:
Generalmente, i fornitori di servizi cloud offrono ai clienti 4 modelli di costo:
Chiamati anche modelli on-demand, i modelli con pagamento in base al consumo (pay-as-you-go) addebitano ai clienti i costi in base all'utilizzo del cloud, generalmente su base oraria (ma a volte al minuto o al secondo).
Questo modello offre agli utenti flessibilità e funzionalità di scalabilità, e può fungere da soluzione pratica per operazioni più piccole e meno complesse. Tuttavia, quando le organizzazioni crescono e richiedono una gamma più ampia di risorse cloud, i modelli pay-as-you-go possono diventare proibitivi.
Con un modello di abbonamento, i clienti pagano una tariffa fissa mensile o annuale per una serie di servizi in un determinato periodo di tempo, indipendentemente dall'utilizzo. Questo modello è comune con soluzioni SaaS ed è spesso utilizzato dalle grandi aziende con workload prevedibili.
Provider di cloud offrono agli utenti la possibilità di prenotare istanze per un determinato periodo, generalmente compreso tra uno e tre anni, a una tariffa fortemente scontata. Con i modelli a istanze riservate, i fornitori effettuano gli addebiti in base alla capacità (invece che al numero di istanze), quindi funzionano bene per le aziende con workload prevedibili e per quelle che sono pronte per un impegno a lungo termine verso una piattaforma cloud. Le istanze riservate in genere costano meno dei servizi cloud on-demand.
Le istanze spot consentono ai clienti di fare un'offerta per la capacità inutilizzata nell'infrastruttura del provider di cloud con la consapevolezza che tali istanze possono essere interrotte o rivendicate dal provider in qualsiasi momento.
Questo modello, che offre spesso uno sconto più elevato rispetto ai servizi on-demand, è il migliore per elaborazioni a breve termine e con carico elevato oltre che per processi che non saranno influenzati negativamente dalle interruzioni.
Tieni presente che molte aziende scelgono di adottare un modello di cloud ibrido, e quindi utilizzeranno una combinazione di data center on-premise tradizionali, servizi cloud privati e pubblici (e talvolta più provider di cloud pubblici, come avviene in un ambiente multicloud) con l'orchestrazione tra le piattaforme.
Non sorprende che i modelli di costo per gli ambienti ibridi possano essere incredibilmente complessi, poiché richiedono ai team di gestire e ottimizzare i costi in ambienti diversi.
La gestione dei costi del cloud, che idealmente comporta una combinazione di formazione, governance, previsione dell'utilizzo, strumenti software e monitoraggio continuo in tempo reale, è una componente fondamentale della strategia di gestione del cloud di qualsiasi azienda.
Promuovere la consapevolezza e l'educazione sui costi del cloud è un primo passo naturale per aiutare a garantire che tutti gli stakeholder, in particolare quelli coinvolti nel provisioning, nell'implementazione e nel funzionamento dei servizi cloud, comprendano l'impatto finanziario delle loro decisioni.
La programmazione di educazione finanziaria (ad esempio, formazioni, webinar, case study, revisioni di casi d'uso) su argomenti come modelli di prezzi del cloud e strumenti di gestione dei costi può aiutare i membri del team ad acquisire competenze preziose per risparmiare.
L'utilizzo di strumenti di gestione finanziaria cloud è inoltre fondamentale per ottimizzare la spesa cloud e identificare aree da ottimizzare. Gli strumenti di gestione dei costi del cloud, come la piattaforma IBM Turbonomic, offrono informazioni dettagliate sui modelli di utilizzo e sulle tendenze dei costi, consigli per la riduzione dei costi e funzionalità per l'allocazione, la previsione e l'ottimizzazione dei costi e delle risorse.
Processi come il bilanciamento del carico, il dimensionamento corretto e l'autoscaling possono aiutare a gestire in modo più efficiente la spesa le risorse del cloud:
Il bilanciamento del carico è il processo di distribuzione in modo equo del traffico in entrata tra le risorse disponibili.
Il giusto dimensionamento è il processo di regolazione del tipo e delle dimensioni dell'istanza per soddisfare i requisiti di capacità e prestazioni del workload. Mentre l'overprovisioning crea costi inutili e l'underprovisioning influisce sulla funzionalità delle applicazioni, il giusto dimensionamento aiuta le aziende a bilanciare priorità concorrenti, ottimizzando sia le prestazioni delle applicazioni che le spese per il cloud.
La scalabilità automatica consente di scalare dinamicamente le risorse per soddisfare le esigenze di workload imprevedibili o in continua evoluzione.
Una strategia di successo di gestione dei costi cloud deve incorporare i processi FinOps e il personale. Con FinOps si intende una disciplina dinamica di gestione finanziaria del cloud che combina pratiche finanziarie e DevOps, per aiutare le aziende a promuovere la responsabilità finanziaria negli ambienti ibridi e multicloud.
Un approccio FinOps alla gestione dei costi del cloud aiuta a garantire che gli stakeholder aziendali prendano decisioni intelligenti e basate sui dati sulla spesa per il cloud. Data la complessità finanziaria degli ambienti cloud in espansione, l'approccio FinOps aiuta le aziende a promuovere una cultura collaborativa e attiva che dà priorità alla gestione dei costi del cloud e, in ultima analisi, massimizza il valore aziendale dal cloud.
La gestione dei costi cloud consente alle aziende di prendere decisioni finanziarie informate sull'uso delle risorse e sulla governance del cloud. Altri vantaggi fondamentali derivanti dall'adozione della gestione dei costi del cloud includono:
La gestione dei costi del cloud consente alle aziende di massimizzare le opportunità di risparmio sul cloud, aiutando a garantire che i processi di allocazione delle risorse siano efficienti e che le aziende paghino solo per ciò di cui hanno bisogno.
La gestione dei costi del cloud consente inoltre alle aziende di allineare il proprio utilizzo del cloud con metriche organizzative e obiettivi finanziari più ampi.
La maggior parte degli strumenti di gestione dei costi del cloud offre funzionalità complete di monitoraggio delle risorse per aiutare i team a eliminare gli sprechi, aumentare i risparmi sui costi e garantire che la loro infrastruttura cloud sia completamente (e in modo efficiente) utilizzata.
Utilizzando meccanismi avanzati di etichettatura delle risorse, i team possono allocare i costi a reparti, progetti o team specifici, fornendo maggiore visibilità e responsabilità sull'utilizzo delle risorse.
Questa trasparenza favorisce una cultura della consapevolezza dei costi e promuove l'uso responsabile del cloud.
La definizione di una serie di politiche, procedure e linee guida relative all'utilizzo e alla spesa dei cloud service garantisce alle aziende e ai loro prodotti la conformità alle normative interne ed esterne.
Scopri come le soluzioni IBM Cloud migliorano le prestazioni, la visibilità e la sicurezza in un'infrastruttura multicloud ibrida. Garantisci la governance, semplifica la gestione e proteggi il tuo ecosistema cloud oggi stesso.
Sblocca il potenziale dei tuoi sistemi IBM Power con il monitoraggio in tempo reale, i controlli sui costi e la flessibilità basata sul cloud. Ottieni insight fondamentali sulle prestazioni, riduci il consumo di risorse e garantisci l'efficienza operativa, il tutto da una console centralizzata sul cloud.
Utilizza un'automazione all'avanguardia per ottimizzare la gestione delle applicazioni hybrid cloud. Semplifica le operazioni, migliora l'efficienza e garantisci prestazioni fluide e scalabili con le soluzioni su misura di IBM progettate per le tue esigenze aziendali.
Scopri il potenziale dei tuoi sistemi IBM Power con il monitoraggio in tempo reale, il controllo dei costi e la flessibilità basata sul cloud. Ottieni insight d'importanza chiave sulle prestazioni, riduci il consumo di risorse e garantisci l'efficienza operativa, il tutto da una console centralizzata sul cloud.
IBM Cloud, una piattaforma cloud aziendale progettata per i settori regolamentati, offre soluzioni sicure, ibride e progettate per l'AI.
Sblocca nuove funzionalità e promuovi l'agilità aziendale con i servizi di consulenza cloud di IBM. Scopri come creare insieme soluzioni, accelerare la trasformazione digitale e ottimizzare le prestazioni attraverso strategie di hybrid cloud e partnership di esperti.
Assumi il controllo dei costi e delle prestazioni del cloud con l'automazione basata sull'AI. IBM Turbonomic offre un'ottimizzazione continua per fare in modo che le applicazioni funzionino sempre al meglio, indipendentemente da dove vengono eseguite.
1 Exostellar raises USD 15 million to help companies optimize their cloud spend, TechCrunch+, 13 settembre 2023.
2 Cloud service inefficiencies drain IT budgets, Help Net Security, 27 settembre 2023.