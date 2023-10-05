Cos'è la gestione dei costi del cloud?

La gestione dei costi del cloud, che idealmente comporta una combinazione di formazione, governance, previsione dell'utilizzo, strumenti software e monitoraggio continuo in tempo reale, è una componente fondamentale della strategia di gestione del cloud di qualsiasi azienda.

Promuovere la consapevolezza e l'educazione sui costi del cloud è un primo passo naturale per aiutare a garantire che tutti gli stakeholder, in particolare quelli coinvolti nel provisioning, nell'implementazione e nel funzionamento dei servizi cloud, comprendano l'impatto finanziario delle loro decisioni.



La programmazione di educazione finanziaria (ad esempio, formazioni, webinar, case study, revisioni di casi d'uso) su argomenti come modelli di prezzi del cloud e strumenti di gestione dei costi può aiutare i membri del team ad acquisire competenze preziose per risparmiare.

L'utilizzo di strumenti di gestione finanziaria cloud è inoltre fondamentale per ottimizzare la spesa cloud e identificare aree da ottimizzare. Gli strumenti di gestione dei costi del cloud, come la piattaforma IBM Turbonomic, offrono informazioni dettagliate sui modelli di utilizzo e sulle tendenze dei costi, consigli per la riduzione dei costi e funzionalità per l'allocazione, la previsione e l'ottimizzazione dei costi e delle risorse.

Processi come il bilanciamento del carico, il dimensionamento corretto e l'autoscaling possono aiutare a gestire in modo più efficiente la spesa le risorse del cloud:



Il bilanciamento del carico è il processo di distribuzione in modo equo del traffico in entrata tra le risorse disponibili.



Il giusto dimensionamento è il processo di regolazione del tipo e delle dimensioni dell'istanza per soddisfare i requisiti di capacità e prestazioni del workload. Mentre l'overprovisioning crea costi inutili e l'underprovisioning influisce sulla funzionalità delle applicazioni, il giusto dimensionamento aiuta le aziende a bilanciare priorità concorrenti, ottimizzando sia le prestazioni delle applicazioni che le spese per il cloud.



La scalabilità automatica consente di scalare dinamicamente le risorse per soddisfare le esigenze di workload imprevedibili o in continua evoluzione.