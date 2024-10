Cos'è l'IT sostenibile?

Conosciuto anche come green IT, l'IT sostenibile implica la ricerca di modi per progettare, produrre, utilizzare e smaltire le apparecchiature IT (computer portatili e desktop, server e sistemi associati) in modo sostenibile. Comprende inoltre l'impatto dell'intera attività IT per individuare opportunità di riduzione delle emissioni di carbonio e di efficienza energetica.

Poiché le aziende danno sempre maggiore priorità alle iniziative di responsabilità aziendale, i leader IT e i Chief Information Officer (CIO) stanno perseguendo pratiche per un IT sostenibile. Il loro obiettivo è ottimizzare l'infrastruttura IT per una maggiore sostenibilità, mantenendo al contempo la funzionalità complessiva e scoprendo potenziali risparmi sui costi.

Cos'è la sostenibilità?

La sostenibilità si riferisce all'uso responsabile delle risorse per soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Nel contesto dell'IT, significa implementare strategie, tecnologie e pratiche che supportino gli obiettivi aziendali riducendo al minimo l'impatto ambientale delle operazioni IT. Le pratiche di sostenibilità di un'organizzazione sono in genere misurate in base a metriche ambientali, sociali e di governance (ESG).