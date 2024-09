In particolare, le Scope 3 richiedono alle organizzazioni di cercare casi di emissioni di carbonio che non rientrano nella loro impronta di carbonio diretta e di quantificarli attraverso la catena del valore non soggetta al loro controllo diretto.Ciò include le emissioni incorporate nelle risorse o nelle materie prime consumate dall’organizzazione (carta utilizzata, rifiuti prodotti, caffè consumato) e le emissioni dei fornitori.

Uno studio del Carbon Disclosure Project1 del 2022 ha rilevato che, per le aziende che rendicontano in base al CDP, le emissioni della supply chain sono il principale contributore alle emissioni di gas serra, poiché rappresentano in media 11,4 volte più emissioni rispetto alle emissioni operative.

La rendicontazione e la riduzione delle emissioni Scope 3 è di più immediata rilevanza per le organizzazioni che rendicontano in base al CDP o che si sono impegnate a rendicontare in base alla Global Reporting Initiative (GRI) o al framework della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). È importante anche per le organizzazioni che si sono impegnate nell'iniziativa Science Based Targets (SBTi), una partnership tra CDP, United Nationals Global Compact, World Resources Institute e World Wide Fund for Nature.

A causa della complessità e del volume di dati richiesti, il calcolo e la rendicontazione Scope 3 devono essere affrontati in modo sistematico per garantire che le aziende rispettino gli standard di divulgazione dei principali framework di reporting ESG. Divulgare con successo le emissioni Scope 3 può anche aiutare le aziende a soddisfare le aspettative dei propri stakeholder, poiché investitori, dipendenti e comunità sono sempre più interessati al monitoraggio delle emissioni e all'impegno per la mitigazione dell'impronta di carbonio delle organizzazioni.