Cos'è CloudOps (operazioni cloud)?

Viene utilizzato su cloud pubblico, cloud privato, hybrid cloud, multicloud e all'edge per migliorare le prestazioni, la disponibilità, l'efficienza dei costi e la sicurezza delle app e dei servizi basati sul cloud.



CloudOps fa per il cloud computing ciò che DevOps fa per lo sviluppo e la distribuzione delle applicazioni, ovvero definisce una serie di processi e protocolli operativi e ne supervisiona l'implementazione quotidiana. CloudOps enfatizza l'uso dell'automazione, della collaborazione tra team e del miglioramento continuo per generare valore, efficienza e scalabilità negli ambienti cloud. L'approccio CloudOps di un'organizzazione è spesso influenzato dalla sua strategia complessiva di cloud management.



CloudOps viene utilizzato per aiutare le organizzazioni a mantenere l'infrastruttura e i servizi cloud, automatizzare la distribuzione e gli aggiornamenti del software e rispettare gli accordi sul livello di servizio (SLA). Inoltre, CloudOps aiuta le organizzazioni a gestire la sicurezza e la conformità del cloud, a migliorare la gestione di app e server e a utilizzare l'automazione in tutto il cloud (ad esempio utilizzando l'automazione per fornire risorse cloud al fine di soddisfare la domanda in tempo reale).

Simile a DevOps, CloudOps si concentra molto sulla visibilità e sull'osservabilità. I team CloudOps utilizzano analytics, monitoraggio e reportistica, spesso con l'aiuto di strumenti AI, per ottenere una comprensione più approfondita delle prestazioni del cloud e dell'utilizzo delle risorse. Con questi insight, i team CloudOps possono automatizzare i sistemi che migliorano gli ambienti cloud, riducono la dispersione e gli sprechi dell'IT e aiutano le organizzazioni a ottenere un maggiore ROI sugli investimenti cloud.