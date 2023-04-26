Scalabilità verticale e orizzontale a confronto

la scalabilità orizzontale è solitamente associata ad architetture distribuite. Esistono due forme di base di scalabilità orizzontale:

Aggiunta di capacità infrastrutturale aggiuntiva in blocchi preconfigurati di infrastrutture o nodi (ad esempio, iperconvergenti).

Utilizzando un servizio distribuito in grado di recuperare le informazioni dei clienti ma indipendente dalle applicazioni o dai servizi, che gestisce i problemi di prestazioni e ottimizza le risorse di cloud computing.

Entrambi gli approcci sono utilizzati oggi dai fornitori di cloud service contemporanei (CSP), insieme alla scalabilità verticale per i singoli componenti (elaborazione, memoria, rete e storage), per ridurre i costi. La scalabilità orizzontale consente ai fornitori di servizi di offrire facilmente infrastrutture e servizi "pay as you grow", influenzando le strategie di prezzo.

L'infrastruttura iperconvergente è diventata sempre più popolare per l'uso nel cloud privato e persino nei fornitori di servizi di livello 2. Questo approccio non è così vagamente combinato come altre forme di architetture distribuite, ma aiuta i responsabili IT abituati alle architetture tradizionali a passare alla scalabilità orizzontale e a realizzare i relativi vantaggi in termini di beneficio.

L'architettura distribuita ad accoppiamento libero consente il ridimensionamento di ogni parte dell'architettura in modo indipendente, eliminando efficacemente i colli di bottiglia. Questo significa che un gruppo di prodotti software può essere creato e implementato come componenti indipendenti, anche se lavorano insieme per gestire un workflow completo. Ogni applicazione è costituita da una raccolta di servizi astratti che possono funzionare e operare in modo indipendente. Ciò consente una scalabilità orizzontale sia a livello di prodotto che a livello di servizio. Funzionalità di scalabilità ancora più granulari possono essere delineate per SLA o tipo di cliente (ad esempio bronzo, argento o oro) o anche per tipo di API se ci sono diversi livelli di domanda per determinate API. Questo può promuovere un uso efficiente della scalabilità all'interno di una determinata infrastruttura.