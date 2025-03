Cosa sono i controlli finanziari?

I sistemi ERP possono gestire e semplificare le funzioni, i processi e i workflow finanziari di un'organizzazione attraverso l'automazione e l'integrazione. I software di contabilità tradizionali spesso non dispongono di accesso ai dati in tempo reale. I sistemi ERP invece centralizzano e memorizzano le informazioni finanziarie cruciali in un unico database (a volte nel cloud), inclusi i dati sui pagamenti dei fornitori, sulla gestione della liquidità e sulla riconciliazione dei conti. Possono anche tenere traccia della contabilità clienti e fornitori, così come eseguire analisi finanziarie e generare report.