Le organizzazioni si affidano all'FP&A per raggiungere obiettivi operativi, finanziari e strategici. Gli analisti finanziari sviluppano previsioni progettate per riflettere quali saranno le prestazioni del business. I dati di origine includono il flusso di cassa, i fogli di calcolo Microsoft Excel, le tendenze di business, l'analisi della varianza, i dati cronologici e la modellazione della redditività. Con questi dati FP&A, gli analisti possono valutare la qualità di budget e previsioni rispetto alle prestazioni finanziarie effettive e la soluzione migliore per avvicinarsi agli obiettivi di efficienza e alle strategie fiscali.

Il futuro di FP&A: la trasformazione digitale

CFO e vertici aziendali hanno bisogno di previsioni accurate dal loro team di FP&A per prendere decisioni affidabili basate sui dati. Poiché stiamo entrando in una nuova era di trasformazione finanziaria con le organizzazioni che cercano di integrare, gestire e analizzare i propri dati aziendali, la descrizione del lavoro di FP&A assumerà un approccio strategico che dà la priorità al digitale.

I professionisti di FP&A stanno abbandonando la pianificazione e le previsioni nei fogli di calcolo Excel, che sono troppo spesso creati in modo ad hoc e suddivisi in silos nelle business unit. Un approccio alla pianificazione che da la precedenza al digitale significa che le organizzazioni stanno adottando delle strategie incentrate sull'automazione dei processi, l'agilità, la trasparenza e le decisioni basate sui dati.

I team di FP&A stanno ora adottando soluzioni che consentono loro di modificare i piani, elaborare nuovamente le previsioni o modificare i budget in tempo reale e integrare la pianificazione nelle business unit per accelerare il processo decisionale, migliorando così l'accuratezza e l'affidabilità di piani e previsioni.

Per creare una solida strategia di business è necessario un modello finanziario affidabile. Ciò richiede soluzioni progettate specificamente per la produzione di report FP&A che migliorano l'efficienza operativa e generano insight. La scelta della soluzione è una decisione importante che può coinvolgere il CFO (Chief Financial Officer), il responsabile di FP&A e altre parti interessate dell'azienda.