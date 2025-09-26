Che cos'è la gestione delle prestazioni aziendali?

Include processi e sistemi che consentono alle aziende di pianificare, preventivare, prevedere e analizzare le proprie operazioni aziendali, con l'obiettivo di migliorare il processo decisionale e raggiungere i risultati attesi.

A volte indicata come CPM (Corporate Performance Management) o EPM (Enterprise Performance Management), la BPM valuta più punti e dimensioni di dati per determinare il livello di prestazioni organizzative e lo stato di salute generale di un'azienda. Monitorando continuamente i dati e allineandoli agli obiettivi a lungo termine, i dirigenti aziendali possono semplificare le operazioni e mantenere ogni unità aziendale allineata verso il successo.

Storicamente, il business planning e la gestione delle prestazioni aziendali erano processi reattivi in sistemi isolati: ad esempio, un'azienda poteva inserire manualmente i dati per tracciare e analizzare i principali punti critici. Oggi, le aziende utilizzano sempre più framework tecnologici basati sui dati per tracciare in modo proattivo più obiettivi aziendali e confrontarli con i risultati in tempo reale. Ad esempio, i CFO potrebbero utilizzare soluzioni BPM nella pianificazione finanziaria, mentre le risorse umane, le vendite o il marketing potrebbero applicare i processi BPM alla pianificazione operativa, al budget e alla rendicontazione. Il monitoraggio delle prestazioni aziendali nei diversi reparti facilita l'unità e garantisce un consenso multidimensionale sugli obiettivi aziendali.