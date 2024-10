Tipi di strategia aziendale

Le strategie aziendali variano a seconda dell'ambiente competitivo e delle attività delle specifiche organizzazioni. Tuttavia, esperti aziendali e istituzioni hanno identificato diversi tipi specifici di strategie. Queste strategie aziendali possono essere classificate in 3 tipi distinti:

1. Corporate-level strategy

Questa strategia si riferisce alle decisioni prese dai vertici di un'organizzazione. Spesso implica una visione d'insieme e riguarda questioni come fusioni, acquisizioni, gestione del portafoglio e diversificazione.

2. Functional-level strategy

Le strategie a livello funzionale sono eseguite su scala ridotta e si concentrano su reparti o aree specifici di un'azienda, come le risorse umane (HR) o la finanza. Vengono impiegate per migliorare alcuni aspetti delle operazioni di un'organizzazione e per supportare le strategie corporate-level o business-level.

3. Business-level strategy

Questo tipo di strategia è ciò che la maggior parte delle persone percepisce come strategia aziendale. Si riferisce al modo in cui un'organizzazione intende ottenere un vantaggio competitivo nel mercato prescelto, attraverso la differenziazione, prezzi competitivi o l'espansione in nuovi mercati.

In genere, le strategie business-level globali sono combinate con altri tipi di strategia. Ad esempio, una strategia operativa facilita l'allineamento dei processi di produzione e consegna con il piano aziendale complessivo. Una strategia di innovazione che si allinea alla strategia aziendale globale, definisce il modo in cui un'organizzazione incorpora nuove idee o prodotti nel suo piano globale.

Idealmente, una strategia aziendale ben definita deve avere un impatto su tutti i reparti e gli aspetti di un'organizzazione, fornendo priorità e obiettivi chiari ai team che si occupano, tra le altre cose, di marketing, ricerca e sviluppo e HR. Grazie a una strategia chiaramente definita e individuata in anticipo, le organizzazioni possono sviluppare in modo efficiente processi aziendali secondari come le previsioni o la gestione dei processi.