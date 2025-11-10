L'AI in FP&A si riferisce all'uso dell'intelligenza artificiale (AI) per trasformare le pratiche di pianificazione e analisi finanziaria (FP&A) e consentire ai team finanziari di evolversi in partner commerciali strategici.
I metodi tradizionali di FP&A non saranno più sufficienti. Il panorama finanziario in evoluzione sta ora spostando la sua attenzione sull'integrazione dell'AI in tutto il FP&A discipline per automatizzare i dati, migliorare la previsione e potenziare il processo decisionale in tempo reale strategico.
Separatamente, i team FP&A che utilizzano l'AI per compiti quotidiani e banali possono spostare la loro attenzione su lavori più significativi. Questo approccio è fondamentale poiché le esigenze dei professionisti della finanza si stanno spostando verso una maggiore collaborazione e business partner.
Mentre storicamente, i professionisti di FP&A sono sempre stati responsabili della creazione di previsioni e dell'analisi dei dati storici, l'attuale contesto di volatilità richiede lungimiranti e persone che abbracciano la trasformazione. Le organizzazioni finanziarie stanno già vedendo l'impatto che l'adozione dell'AI può avere su un'impresa.
Ad esempio, un recente sondaggio dell'IBM Institute for Business Value (IBV) ha rilevato che le Organizzazioni che implementano l'AI end-to-end hanno ottenuto un "ritorno sull'investimento (ROI)" del quartile superiore rispetto ad altre Organizzazioni. Il processo includeva una strategia IT che integra AI, cloud computing e modernizzazione app.
I team di FP&A utilizzano strumenti di AI come il machine learning (ML) da un po’ di tempo, ma l’adozione è in ritardo a causa di problemi di qualità dei dati e della mancanza di alfabetizzazione AI. Tuttavia, l’aumento delle applicazioni di AI generativa (ad esempio, ChatGPT di OpenAI, Copilot di Microsoft) sta rinnovando l’interesse per l’adozione dell’AI.
Questi strumenti gen AI utilizzano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e possono essere impiegati per rispondere alle domande dei richiedenti in linguaggio naturale. Le soluzioni possono anche analizzare i report e fornire insight sulla previsione finanziaria senza bisogno di codifica o di una laurea in data science. Questi strumenti possono ridurre la necessità di lunghe analisi delle tendenze storiche e di gestire manualmente i fogli di calcolo Excel.
Attraverso ML, elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e analytics predittiva, questi algoritmi avanzati possono eliminare rapidamente grandi volumi di set di dati finanziari e operativi. Questo processo fornisce ai leader finanziari, come i chief financial officer (CFO), insight più intelligenti e approfonditi che guidano il processo decisionale.
Attualmente, molte organizzazioni stanno implementando l’AI e sperimentando con questi strumenti. Tuttavia, senza un piano adeguato per la trasformazione basata sull’AI, i team di FP&A rischiano di essere adottati in modo limitato. È fondamentale che i leader finanziari siano attivamente coinvolti nel processo di analisi e abbattano fin dall’inizio i silos tra le unità di business per formare partnership significative.
L'uso dell'AI sta modificando interi processi dell'FP&A e permettendo la creazione di dashboard e visualizzazioni in tempo reale che permettono ai team di essere interfunzionali e di trarre beneficio da queste nuove tecnologie. Altri casi d'uso chiave per AI nell'FP&A si trovano in molteplici funzioni finanziarie.
Le capacità dell'AI stanno aiutando l'FP&A a trasformare i modelli di previsione e le funzioni di pianificazione isolate in insight utili. La previsione predittiva basata sull'AI analizza i dati finanziari a livello granulare, trovando insight che un modello di FP&A tradizionale non può scoprire.
Gli algoritmi di ML sono la spina dorsale di questa applicazione e devono essere addestrati su segnali interni ed esterni per contribuire a garantire l'accuratezza delle previsioni. A differenza dei modelli statici, l'AI impara da ogni nuovo punto dati.
Se un evento globale o un cambiamento del mercato modificano i risultati prevedibili, la previsione si adatta automaticamente. Questo è un esempio di analytics predittiva in azione. Invece di affidarsi esclusivamente alle vendite passate per proiettare le prestazioni future, modelli AI possono considerare fattori come le tendenze macroeconomiche, la stagionalità e il sentiment dei clienti.
Un passo oltre la previsione è la simulazione degli scenari. L'AI viene utilizzata per generare scenari multivariabili che riflettono diversi risultati aziendali. Simulando situazioni "ipotetiche", la soluzione AI aiuta le organizzazioni a valutare i potenziali risultati.
Questi modelli vengono utilizzati per simulare scenari come domande in evoluzione, variazioni dei tassi di interesse o interruzioni della supply chain. Dopo aver generato gli scenari, la soluzione AI fornisce anche suggerimenti sulla migliore linea d'azione e valuta i potenziali esiti. Prima utilizzata solo come strumento di supporto, l'AI è ora un facilitatore di cambiamento, pianificazione strategica e una migliore gestione del rischio.
Con sistemi di AI, i team di FP&A possono individuare transazioni insolite attraverso il rilevamento delle anomalie e l'analisi della varianza. Gli algoritmi sono addestrati per apprendere i modelli normali di comportamento finanziario e segnalare deviazioni dai risultati attesi. Ciò consente ai team di FP&A di indagare più rapidamente sui problemi e di mantenere l'integrità finanziaria.
Separatamente, la PNL può aiutare convertendo grandi set di dati in narrazioni chiare, aiutando i professionisti della finanza a comunicare in modo chiaro le proprie insight a dirigenti e stakeholder. Questo approccio semplifica la rendicontazione e fornisce resoconti approfonditi che possono avere un impatto sulle decisioni finanziarie cruciali.
L’AI sta trasformando i workflow per i team FP&A riducendo compiti ripetitivi e il workload manuale. Alcuni dei guadagni di produttività più comuni si dividono in quattro aree, secondo un articolo di ricerca sulle tendenze FP&A di Ernst & Young:
Gli strumenti di AI vengono utilizzati in queste quattro aree per amplificare gli output e restituire più tempo al lavoratore umano. Invece di impegnarsi nel compito arduo di costruire budget meticolosi riga per riga, i team ora utilizzano l’AI. Aiuta i professionisti a stabilire i valori di budget e gli assistenti AI a svolgere compiti come la programmazione di riunioni e la stesura di agende.
Il ruolo dell'AI nell'FP&A non riguarda solo i workflow. Sta rimodellando l'intero processo e il suo funzionamento. I ruoli nei team FP&A stanno cambiando, anche ai livelli più alti, e le funzionalità che in passato non venivano prese in considerazione stanno diventando molto apprezzate.
L'ambiente aziendale FP&A basato sull'AI sta cambiando, così come i ruoli nel team. Quello che prima era un modello di analisi è ora un approccio più multifunzionale. I team apprezzano sia le competenze tecniche che le soft skills, in grado di gestire contemporaneamente la nuova tecnologia e di vedere il quadro generale di come gli strumenti di AI si inseriscono negli obiettivi dell'organizzazione.
Ciò è particolarmente vero per il ruolo di CFO. Tradizionalmente ci si aspettava che segnalassero le attività passate e spiegassero la strategia a un livello elevato. Ora ci si aspetta che siano più granulari e attenti ai dettagli, pur stimolando l'innovazione. È qui che gli strumenti di gen AI possono entrare in gioco e offrire ai team finanziari e ai CFO un nuovo strumento per indirizzo questa situazione complessa.
L'AI nell'FP&A sta cambiando radicalmente le funzionalità e le competenze richieste ai professionisti della finanza, poiché vengono chiamati a diventare membri di team più agili e sfaccettati.
Guardando indietro, i ruoli FP&A tradizionalmente hanno dato maggiore importanza alla raccolta manuale dei dati, alla modellazione di fogli di calcolo per la rendicontazione finanziaria e all'analisi delle tendenze storiche. L'attenzione ora è posta sui membri del team che comprendono le tecnologie che utilizzano e possono collaborare efficacemente con gli strumenti di AI. Queste persone devono lavorare insieme, rimanere aperte ad adottare nuove soluzioni e concentrarsi sull'obiettivo comune di snellire il processo decisionale, generando al contempo insight dettagliati.
Con l'AI, l'FP&A può ora integrare direttamente i dati di sostenibilità nelle loro analisi e previsioni finanziarie. Tradizionalmente, metriche di sostenibilità come le emissioni di carbonio o l'uso energetico venivano monitorate separatamente dalle prestazioni finanziarie. Questo metodo rendeva difficile per i team FP&A collegare obiettivi ambientali o sociali ai risultati aziendali.
L'analytics basata sull'AI può elaborare grandi quantità di dati ambientali, sociali e di governance (ESG) provenienti da fonti diverse. Questo tipo di analisi dei dati aiuta i team FP&A a identificare schemi e correlazioni tra pratiche sostenibili e risultati finanziari.
Implementare l'AI nell'FP&A richiede un approccio strutturato che combini una chiara direzione di leadership, solide basi di dati e miglioramento continuo. Per garantire il successo, i team FP&A dovrebbero seguire una roadmap strategica che allinei la tecnologia agli obiettivi aziendali e prepari i team ad adattarsi efficacemente. I seguenti cinque passaggi delineano un percorso pratico per un'integrazione dell'AI nell'FP&A:
I dirigenti e i team FP&A non possono più funzionare in un silo. Il futuro dell'FP&A risiede nella capacità di un'organizzazione di dare priorità a un metodo di lavoro olistico. Deepak Joshi, Finance and Supply Chain Transformation Leader di IBM Consulting, suggerisce che ci sia uno spostamento verso un approccio di integrated business planning (IBP). In questo processo, diverse parti di un'organizzazione lavorano insieme per creare un piano unificato per le prestazioni aziendali.
"L'FP&A è in una posizione unica per guidare questa trasformazione promuovendo la collaborazione trasversale", afferma Joshi. "Abbattendo i silo dei dati e incoraggiando la trasparenza, l'FP&A permette a diversi dipartimenti di lavorare insieme verso obiettivi aziendali condivisi."
Affinché le organizzazioni FP&A possano soddisfare le esigenze del futuro, devono riposizionarsi da una funzione reattiva a un driver proattivo di innovazione e curiosità (inserire nota a piè di pagina). Integrare queste tecnologie può essere un compito arduo. Ma se Landmark Retail, uno dei maggiori rivenditori omnicanale in Medio Oriente e Nord Africa (MENA), India e Sud-est asiatico (SEA), riesce a massimizzare la sua efficienza, anche altri team FP&A possono farlo.
Con una presenza in più paesi e regioni e operando con più marchi, Landmark Retail voleva consolidare i propri dati e rendere il processo di budgeting più efficiente.
Il rivenditore si è rivolto a IBM® Planning Analytics, che è stato in grado di produrre una proof of concept di successo entro 8-10 settimane e di aiutarlo a realizzare un processo di budgeting notevolmente semplificato ed efficiente. Landmark Retailer è solo un esempio di come i team FP&A possano implementare soluzioni di AI che producono dati finanziari immediati e previsioni basate sull'AI.
