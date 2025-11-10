I metodi tradizionali di FP&A non saranno più sufficienti. Il panorama finanziario in evoluzione sta ora spostando la sua attenzione sull'integrazione dell'AI in tutto il FP&A discipline per automatizzare i dati, migliorare la previsione e potenziare il processo decisionale in tempo reale strategico.

Separatamente, i team FP&A che utilizzano l'AI per compiti quotidiani e banali possono spostare la loro attenzione su lavori più significativi. Questo approccio è fondamentale poiché le esigenze dei professionisti della finanza si stanno spostando verso una maggiore collaborazione e business partner.

Mentre storicamente, i professionisti di FP&A sono sempre stati responsabili della creazione di previsioni e dell'analisi dei dati storici, l'attuale contesto di volatilità richiede lungimiranti e persone che abbracciano la trasformazione. Le organizzazioni finanziarie stanno già vedendo l'impatto che l'adozione dell'AI può avere su un'impresa.

Ad esempio, un recente sondaggio dell'IBM Institute for Business Value (IBV) ha rilevato che le Organizzazioni che implementano l'AI end-to-end hanno ottenuto un "ritorno sull'investimento (ROI)" del quartile superiore rispetto ad altre Organizzazioni. Il processo includeva una strategia IT che integra AI, cloud computing e modernizzazione app.