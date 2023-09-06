Lo sviluppo di soluzioni di pianificazione finanziaria e di analysis ha iniziato a ridefinire il panorama del budgeting. Le soluzioni di analytics avanzata, guidate dall'intelligenza artificiale, analizzano dati storici e offrono insight che prevedono le tendenze future del mercato con una precisione precedentemente irraggiungibile. Ora le aziende possono essere più proattive invece che solo reattive.

Passare da strumenti familiari come Excel a piattaforme avanzate può essere scoraggiante per i professionisti finanziari. Riconoscendo ciò, IBM® Planning Analytics si integra in modo nativo con Excel. Questa integrazione consente agli utenti di sfruttare le sue funzionalità avanzate pur mantenendo il comfort e la flessibilità dei fogli di calcolo. È una soluzione che combina il meglio di entrambi i mondi e facilita la transizione e amplifica i benefici della moderna pianificazione finanziaria.

Integrazione dei dati in tempo reale

Come si vede in piattaforme come IBM Planning Analytics, le integrazioni dati in tempo reale garantiscono che i budget siano sempre aggiornati. Poiché i dati provenienti da fonti diverse vengono uniti ed elaborati istantaneamente, i ritardi diventano un brutto ricordo.

Caratteristiche collaborative

Le caratteristiche di collaborazione semplificano il lavoro di squadra tra i vari reparti, garantendo che tutti siano responsabili. Invece di infinite e-mail e riunioni, i team possono lavorare insieme istantaneamente su un'unica piattaforma, garantendo l'allineamento e accelerando la gestione del budget. Il workflow diventa una guida chiara e dettagliata per tutti. Le congetture vengono eliminate dalla previsione, evidenziando quali sono i punti dati su cui concentrarsi.

Pianificazione degli scenari

La capacità di pianificazione degli scenari consente alle aziende di elaborare ipotesi per diverse condizioni di mercato (ottimistiche, pessimistiche o neutrali) e di adattare rapidamente le proprie strategie, se necessario. Tutte le ipotesi e le motivazioni alla base di queste scelte di budget possono essere salvate e visualizzate facilmente nei commenti, rendendo le decisioni chiare per tutti i soggetti coinvolti.