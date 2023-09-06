Il budgeting, un pilastro essenziale della pianificazione finanziaria delle organizzazioni, presenta spesso un dilemma unico, noto come "paradosso del budgeting". Idealmente, un budget deve fornire l'idea più accurata e tempestiva possibile delle entrate e delle spese previste. Tuttavia, il tradizionale processo di bilancio, nella sua ricerca di precisione e consenso, può richiedere diversi mesi. Quando il bilancio viene finalizzato e approvato, potrebbe essere già obsoleto.
Nel rapido ritmo di cambiamento e imprevedibilità di oggi, il processo di budgeting convenzionale è sotto esame.
Non si tratta di eliminare il budget tradizionale. Anzi. Si tratta di riconoscere che il mondo sta cambiando più velocemente che mai. E anche se la precisione è fondamentale, l'agilità sta diventando altrettanto importante, se non di più. Quando il mercato cambia o si presenta una nuova opportunità, le aziende hanno bisogno della flessibilità di adattare rapidamente i propri piani finanziari. Questo è il "paradosso del bilancio".
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Il paradosso del budget tradizionale è che più tempo e sforzi vengono dedicati alla creazione di un budget annuale dettagliato, più rapidamente quel budget potrebbe perdere la sua rilevanza. Mentre le organizzazioni raccolgono dati e conducono analisi dettagliate per elaborare un budget, il mercato non si ferma. Continua a cambiare, plasmato dai progressi tecnologici, dai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e dalle nuove sfide. Quindi, proprio la tempistica dedicata alla creazione di un budget accurato potrebbe finire per essere la sua rovina.
Proprio come l'allenamento per la maratona richiede mesi di preparazione, l'elaborazione di un budget implica la raccolta di dati, l'analisi delle metriche, l'allocazione delle risorse e la collaborazione. Ecco alcuni fattori di budget alla base del lungo processo di budgeting:
Dai rapporti storici sulle vendite ai grafici dei ricavi previsti, raccogliere dati finanziari passati, presenti e futuri richiede molto tempo. Questi dati ci aiutano a comprendere le tendenze precedenti e sono fondamentali per stabilire un budget realistico.
Sebbene esistano altri formati, molte organizzazioni continuano a utilizzare ampiamente i fogli di calcolo per la redazione del budget. Sono flessibili ma possono causare errori, specialmente con grandi set di dati o con più persone che apportano modifiche. Gli sforzi collaborativi spesso portano a problemi di controllo delle versioni, rallentando il processo.
Lavorare con vari reparti per allineare i loro obiettivi a quelli dell'azienda richiede lavoro di squadra. La prima bozza del budget viene poi sottoposta a numerosi controlli. Ha bisogno di gerarchie di approvazione e di aggiustamenti basati sul feedback della leadership di alto livello. Questo produce cicli di controllo esaustivi.
I budget devono tenere conto dei cambiamenti incerti del mercato e disporre di piani di riserva. Le negoziazioni e i modelli finanziari complessi aggiungono profondità e tempo al processo di elaborazione del budget.
Nel mondo della pianificazione finanziaria, la tempistica è fondamentale. I ritardi, che apparentemente possono sembrare solo piccoli intoppi, possono invece scuotere le fondamenta stesse della salute e della competitività di un'organizzazione. Quando il processo di budgeting richiede troppo tempo, i dati su cui si basa potrebbero diventare meno rilevanti. Anche se ci sono buone ragioni per un lungo processo di bilancio, le conseguenze non possono essere ignorate.
Un budget, di base, è una previsione finanziaria. Se si basa su informazioni vecchie, non sarà accurato. I rapidi cambiamenti delle condizioni di mercato, dei tassi di interesse e degli indicatori di crescita economica possono far sembrare inadeguato un budget di appena un mese fa. Mentre si prepara il bilancio, possono verificarsi grandi cambiamenti nelle normative o nelle condizioni economiche.
Un budget lento può significare opportunità mancate e un potenziale ROI lasciato sul tavolo. Questo rallenta la capacità dell'organizzazione di capitalizzare su nuove vie di investimento o di adattarsi ai cambiamenti del mercato.
Buoni piani di bilancio per i rischi. Utilizzare un budget vecchio può portare a strategie di copertura inadeguate, decisioni finanziarie sbagliate, esposizione a fluttuazioni valutarie sfavorevoli o rischi di credito mal valutati.
Il segreto è trovare un equilibrio. Le aziende hanno bisogno di un budget che sia al tempo stesso pianificato con cura e sufficientemente flessibile da poter essere facilmente modificato in base alle esigenze. Ciò significa combinare i vecchi metodi di gestione del budget con alcune nuove strategie per garantire che i team siano pronti per qualsiasi cosa accada in futuro.
Per superare il paradosso del budget, le organizzazioni si orientano verso modelli di budget più agili come le previsioni e il budget a base zero con altre strategie, come l'integrated business planning. Integrando il processo di pianificazione finanziaria con le vendite, la forza lavoro e non solo, un'organizzazione garantisce che il budget rifletta sia la visione strategica più ampia sia le esigenze operative di base. Questo approccio garantisce flessibilità di adattamento, allineando il budget alle condizioni di mercato in tempo reale.
Si tratta di un'alternativa dinamica ai tradizionali budget annuali statici. Le previsioni continue offrono uno sguardo costantemente aggiornato sulle prestazioni future. Quando il mercato cambia, le aziende possono adattarsi rapidamente e spostare le risorse dove necessario. Per ottenere i risultati migliori, i team finanziari dovrebbero utilizzare soluzioni appositamente progettate per il forecasting regolare.
Ciò comporta la creazione proattiva di più versioni di budget, ciascuna per diverse possibili situazioni future, siano esse ottimistiche, pessimistiche o neutrali. Tenendo pronti questi diversi piani, le aziende possono affrontare cambiamenti imprevisti, come improvvisi cambiamenti normativi o fluttuazioni economiche. Per garantire che questi scenari rimangano fruibili, dovrebbero essere aggiornati regolarmente in base ai dati e agli insight più recenti.
L'uso di soluzioni avanzate, che vanno dal software di forecasting basato sull'AI alle piattaforme di analytics, può rendere il budgeting più veloce e più intelligente. Aiutano ad accelerare il lavoro, forniscono insight dai dati e rendono più facile collaborare tra diversi dipartimenti.
Lo sviluppo di soluzioni di pianificazione finanziaria e di analysis ha iniziato a ridefinire il panorama del budgeting. Le soluzioni di analytics avanzata, guidate dall'intelligenza artificiale, analizzano dati storici e offrono insight che prevedono le tendenze future del mercato con una precisione precedentemente irraggiungibile. Ora le aziende possono essere più proattive invece che solo reattive.
Passare da strumenti familiari come Excel a piattaforme avanzate può essere scoraggiante per i professionisti finanziari. Riconoscendo ciò, IBM® Planning Analytics si integra in modo nativo con Excel. Questa integrazione consente agli utenti di sfruttare le sue funzionalità avanzate pur mantenendo il comfort e la flessibilità dei fogli di calcolo. È una soluzione che combina il meglio di entrambi i mondi e facilita la transizione e amplifica i benefici della moderna pianificazione finanziaria.
Come si vede in piattaforme come IBM Planning Analytics, le integrazioni dati in tempo reale garantiscono che i budget siano sempre aggiornati. Poiché i dati provenienti da fonti diverse vengono uniti ed elaborati istantaneamente, i ritardi diventano un brutto ricordo.
Le caratteristiche di collaborazione semplificano il lavoro di squadra tra i vari reparti, garantendo che tutti siano responsabili. Invece di infinite e-mail e riunioni, i team possono lavorare insieme istantaneamente su un'unica piattaforma, garantendo l'allineamento e accelerando la gestione del budget. Il workflow diventa una guida chiara e dettagliata per tutti. Le congetture vengono eliminate dalla previsione, evidenziando quali sono i punti dati su cui concentrarsi.
La capacità di pianificazione degli scenari consente alle aziende di elaborare ipotesi per diverse condizioni di mercato (ottimistiche, pessimistiche o neutrali) e di adattare rapidamente le proprie strategie, se necessario. Tutte le ipotesi e le motivazioni alla base di queste scelte di budget possono essere salvate e visualizzate facilmente nei commenti, rendendo le decisioni chiare per tutti i soggetti coinvolti.
La piattaforma IBM Planning Analytics sfrutta la potenza dell'AI per le previsioni. Sono finiti i giorni in cui si brancolava nel buio o ci si affidava esclusivamente ai dati storici. Con algoritmi predittivi integrati, il software offre insight dettagliati, permettendo alle aziende di pianificare con maggiore precisione.
In sostanza, la soluzione al paradosso del bilancio sta nell'abbracciare la stessa forza che lo appesantisce: il cambiamento. Abbracciando la tecnologia, le aziende possono assicurarsi che il loro processo di budgeting sia dettagliato e agile sia a breve che a lungo termine, perfettamente attrezzato per navigare nelle acque imprevedibili del mondo moderno.
Scopri come la previsione basata su AI, l'analisi automatizzata della varianza e gli insight sulle prestazioni in tempo reale stanno aiutando i team finanziari.
Esplora come i CFO e i leader finanziari possono ottenere il massimo dall'AI generativa incluso come prepararla, dove applicarla e cosa serve per renderla un'aggiunta utile.
Esamina come le soluzioni basate su AI stanno rimodellando il ruolo del CFO di oggi, oltre a migliorare la pianificazione finanziaria.
Ottieni un'integrated business planning incorporata nell'AI, insieme alla libertà di implementare l'ambiente che meglio supporta gli obiettivi.
Trasforma la finanza con IBM AI for Finance, una soluzione basata su automazione intelligente e insight predittivi per favorire operazioni finanziarie più intelligenti, rapide e resilienti.
Reimmagina la finanza con IBM Consulting, combinando competenze e soluzioni basate su AI per una funzione finanziaria più efficiente e strategica.
Unifica le operazioni e la pianificazione finanziaria con l'AI per ottimizzare previsione, processi e prestazioni.