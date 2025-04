Cos'è l'automazione dei processi finanziari?

La Robotic Process Automation (APR) è simile alla BPA. Mentre la BPA si occupa dei sistemi complessivi, la RPA utilizza i bot per automatizzare compiti specifici che richiedono tempo. Elimina la necessità per i dipendenti di lavorare su attività che non rappresentano un buon uso del loro tempo.

L'automazione di queste attività non solo aumenta l'efficienza, ma può anche aiutare a ridurre al minimo l'errore umano. Molte attività individuali svolte nei dipartimenti finanziari possono essere migliorate tramite la RPA. Ad esempio, la RPA può semplificare e automatizzare l'elaborazione dell'invio di fatture o ordini di acquisto, l'elaborazione delle note spese dei dipendenti, la generazione di rendiconti finanziari, l'elaborazione degli ordini dei clienti e altro ancora.

La famosa catena di paninoteche di Pittsburgh , Primanti Brothers, ha collaborato con IBM per utilizzare la tecnologia RPA per creare un bot in grado di automatizzare i suoi report giornalieri sulle vendite e sulla manodopera. Il bot ha consentito all'azienda di risparmiare 2.000 ore e 84.000 USD all'anno.

In un altro esempio, l'agenzia di assicurazioni Aon Italy impiegava processi manuali per raccogliere informazioni per valutare adeguatamente il profilo di rischio di un potenziale cliente. Di conseguenza, l'elaborazione di una richiesta di preventivo poteva richiedere fino a tre giorni. Aon Italy ha implementato il workflow, la gestione delle decisioni e l'integrazione delle applicazioni di IBM Cloud Pak for Business Automation per ottenere un maggiore risparmio sui costi e velocizzare i tempi di elaborazione dei preventivi da presentare ai clienti.