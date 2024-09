Oggi, Aon Italy è molto soddisfatta dell'implementazione di IBM. L'automatizzazione e la digitalizzazione di attività precedentemente manuali ha prodotto benefici significativi in tutta l'azienda grazie alla riduzione degli errori e al risparmio di tempo. Ciò è particolarmente vero nel processo di sottoscrizione, in cui la riduzione dei ritardi nella generazione delle proposte e il miglioramento della qualità dei dati hanno comportato risparmi sui costi e tempi di commercializzazione più rapidi. Dati di qualità superiore migliorano inoltre la capacità dell'azienda di negoziare con i fornitori e di stabilire, misurare e soddisfare gli accordi sui livelli di servizio aziendali con clienti e partner aziendali.



"Stiamo riscontrando grandi risultati in termini di riduzione dei costi, nonché in alcuni casi di aumento dei ricavi, grazie alla più semplice collaborazione con clienti e potenziali clienti", afferma Baglioni. “Quindi supporta molto bene le attività di marketing e vendita. Stiamo beneficiando anche internamente della riduzione degli sforzi necessari per varie attività." Inoltre, la piattaforma consente all'azienda di risparmiare tempo in aree quali la generazione di preventivi esemplificativi nel processo di sottoscrizione e il rimborso medico ai clienti.

La modernizzazione della sua infrastruttura IT continua a guidare la trasformazione dell'automazione di Aon Italy. Il primo progetto di containerizzazione intrapreso dall'azienda era quello di ricostruire l'applicazione del portale per la gestione dei rimborsi medici in un ambiente di microservizi Kubernetes. Nel 2020 Aon Italy ha iniziato a spostare la sua soluzione IBM Cloud Pak for Business Automation in un ambiente containerizzato in esecuzione su Red Hat OpenShift.

"Abbiamo stabilito un approccio ai microservizi," afferma Baglioni. "La prossima sfida consiste nell'esposizione di ogni componente in modo da poterlo riusare e riassegnare ad altre applicazioni, creando così una base di componenti fondamentali che possiamo riusare per i servizi aziendali. Anche se non sappiamo esattamente quale sarà la nostra strategia di cloud ibrido aziendale, vogliamo che i nostri data center siano indipendenti dalla posizione. In questo modo sarà molto semplice spostare le nostre applicazioni secondo necessità.”

L’azienda sta esaminando ulteriori progetti per sfruttare ancora di più le sue attuali funzionalità IBM Cloud Pak, in particolare quelle relative all’automazione basata su AI. Ogni mese, l'azienda elabora oltre 30.000 e-mail che arrivano tramite indirizzi e-mail generici—e il numero è in aumento. In precedenza, il processo di apertura, analisi, instradamento o risposta a ciascuna e-mail era in gran parte manuale. Ma man mano che il volume aumenta, i dipendenti faticano a tenere il passo.

Attualmente, Aon Italy sta esplorando l'uso della funzionalità IBM® Process Mining di IBM Cloud Pak for Business Automation per ricavare informazioni approfondite sul processo e individuare le aree da migliorare e le funzionalità di IBM Robotic Process Automation e acquisizione dei dati per automatizzare il processo combinato con IBM Watson per comprendere e classificare meglio il contenuto di ogni e-mail. “E forse nella seconda fase potremmo automatizzare le azioni di follow-up”, afferma Baglioni. "Per oltre l'80% della nostra posta, queste azioni sono molto semplici, come l'archiviazione, la risposta affermativa o negativa o la conferma della ricezione dei documenti".

Per l'evoluzione di Aon Italy usando IBM Cloud Paks, il futuro sembra davvero molto luminoso. "Ci consente davvero di utilizzare al meglio il full stack di IBM, perché quando si incorporano componenti aggiuntivi, questi sono completamente integrati tra loro", afferma Baglioni. “Non dobbiamo spendere fondi aggiuntivi per integrarli. Si tratta di un'ottima strategia da parte di IBM per mantenere rapporti a lungo termine con i clienti—soprattutto con noi."