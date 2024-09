L'infrastruttura finanziaria mondiale è in perenne evoluzione, così come lo standard della messaggistica globale per le transazioni d'affari finanziarie. Gli istituti finanziari generano, ricevono e si nutrono di dati di ogni tipo e formato. Per questo diventa essenziale evitare passi falsi nella comunicazione dei file, cosa che potrebbe danneggiare la fiducia e la lealtà delle aziende partner. I problemi in cui PNC Financial Services Group Inc. incorreva, purtroppo, erano proprio di questa natura. Nonostante la miriade di risorse impegnata per formattare ogni giorno messaggi e file destinati ai partner, i vari uffici della azienda non riuscivano a comunicare agevolmente tra di loro tramite il sistema IT. A esacerbare la situazione, sempre più clienti esigevano la possibilità di utilizzare strumenti di pagamento basati sullo standard ISO 20022. Senza tale capacità di elaborazione, PNC rischiava di perdere diversi clienti di grande importanza. La banca ha inoltre riscontrava un aumento delle dimensioni di file e dati e del volume delle transazioni da parte di clienti interni ed esterni, senza alcun cenno di rallentamento. Con così tanti sistemi interni che dovevano dialogare tra loro e con la necessità di gestire i pagamenti ISO, PNC ha formato un gruppo interno - il Data Access Layer (DAL) - per trovare una soluzione scalabile che potesse modernizzare l'infrastruttura esistente della banca e soddisfare le nuove esigenze di elaborazione. ITX è uno degli strumenti utilizzati dal gruppo, che è stato supportato da Ellen Agostino, Application Service Manager presso PNC.

7 GB Elabora ed estrae dati da file di dimensioni fino a 7 GB 33% Riduce il processo di onboarding dei clienti del 33%

Far pervenire tutti quei dati nei posti giusti, ai nostri clienti e alle nostre clienti nel formato giusto, stava diventando ingestibile. Grazie a IBM, questo non è più una sfida per noi. Ellen Agostino Application Service Manager PNC Financial Services Group Inc.

"Gli obiettivi erano agevolare la comunicazione tra i nostri partner e risparmiare tempo e denaro. Volevamo che i nostri uffici generassero i loro messaggi e i loro file nel formato che preferivano, e che noi li adattassimo per i partner esterni", spiega Agostino. "Il nostro gruppo è stato formato per garantire la comunicazione tra i nostri partner interni ed esterni."

Decostruire formati di dati complessi L'obiettivo di PNC era automatizzare le complesse operazioni di trasformazione e convalida dei dati tra qualsiasi formato e standard, consentendo l'integrazione delle transazioni per i propri clienti interni ed esterni. Per questo motivo, l'istituto ha lavorato assieme a IBM per implementare la soluzione IBM Sterling® Transformation Extender (ITX).

Gli sviluppatori hanno adottato un approccio prudente alla progettazione della nuova infrastruttura IT, evitando problemi di estrazione dei dati all'interno delle mappe che potrebbero causare tempi di esecuzione eccessivi e creare inefficienze. Hanno sfruttato tutti i tool della famiglia ITX di pacchetti settoriali per mettere a punto le trasformazioni e i trasferimenti di file di messaggi. Le capacità mostrate dal gruppo di Agostino hanno cominciato rapidamente a riscuotere notevoli successi tra i team interni di PNC. Grazie al nuovo processo di Bank Administration Institute (BAI), i clienti interni ed esterni che non dispongono delle risorse per generare dati dai propri sistemi possono inviarli al team DAL di Agostino. Il gruppo può prendere automaticamente i dati da diverse fonti, combinarli in qualsiasi formato per il cliente e re-inviarli rapidamente. “La possibilità di usare lo standard ISO ci ha permesso subito di salvare diversi account. Questa per noi è diventata un'eccellente opportunità per ampliare il giro d'affari”, afferma Agostino. "Il team che si occupa di gestioni patrimoniali ha iniziato a notare ciò che stavamo utilizzando e le capacità di trasformazione che possiamo fornire, e ora siamo fortemente integrati con loro".

Riuscire a dimostrare le nostre capacità con ISO utilizzando ITX ha dato il via a tutto il resto. PNC è in grado di eseguire rapidamente l'onboarding dei client ISO con gli strumenti ITX. Ellen Agostino Application Service Manager PNC Financial Services Group Inc.

Elaborazione di file di grandi dimensioni senza precedenti Le capacità di elaborazione avanzate hanno completamente cambiato le operazioni quotidiane di PNC per numerose funzioni. I file di grandi dimensioni non costituiscono più un problema, in quanto il team di Ellen Agostino può elaborare senza problemi file di molti GB ed estrarre quotidianamente i dati da inviare ai partner. L'onboarding dei clienti, un processo che una volta richiedeva più di tre mesi, è stato drasticamente ridotto a meno di otto settimane. "Essendo ISO per noi una cosa nuova, non disponevamo delle competenze necessarie". "Fortunatamente avevamo a disposizione dei pacchetti ITX che ci fornivano tutti i formati, e siamo riusciti a integrare rapidamente i nostri clienti. Se avessimo dovuto creare quel tipo di albero da soli, non ce l'avremmo fatta. Non so se potremmo riuscirci nemmeno adesso”. Secondo Agostino, il sistema continua a dimostrare la sua ineguagliabile scalabilità, pur non avendo ancora raggiunto i suoi limiti. “Anche solo l'enorme quantità di dati da elaborare che ci sta arrivando ha messo alla prova le nostre capacità", dice Agostino. "Siamo passati da un cliente a 60 e da un file ISO a 6.000 al mese. Non c'è dubbio che abbiamo migliorato immensamente il processo delle transazioni SWIFT utilizzando il pacchetto ITX per i pagamenti finanziari".