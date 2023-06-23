Come migliorare l'efficienza delle operazioni finanziarie con l'AI generativa

Anche se potresti aver imparato a conoscere l'intelligenza artificiale (AI) generativa, potresti non sapere cosa significa per il futuro della finanza e della contabilità (F&A). Come suggerisce il nome, genera immagini, musica, voce, codice, video o testo, mentre interpreta e manipola dati preesistenti. Per i leader di F&A, ciò significa che potrebbe avere la capacità di trasformare i dati finanziari, come i rapporti sulle prestazioni aziendali, i commenti e le narrazioni. Sebbene l'adozione dell'AI possa sembrare scoraggiante, la flessibilità e la scalabilità dei modelli fondamentali emergenti accelereranno sicuramente l'adozione dell'AI poiché le aziende avranno il potere di mettere l'AI al centro strategico dei processi F&A.

Man mano che ti imbatti in nuove soluzioni di AI generativa e foundation model di AI unici per F&A, potresti provare un senso di smarrimento di fronte alle numerose opzioni. Sarà importante essere selettivi e sicuri che il modello scelto possa accelerare efficacemente l'adozione e ridurre il time to value per il tuo caso d'uso F&A nel suo complesso.

Le narrazioni sul reporting finanziario (così come i commenti) svolgono un ruolo fondamentale nel fornire insight significativi e una comprensione contestuale delle prestazioni finanziarie di un'azienda. Gli analisti finanziari elaborano queste narrazioni attualmente, ma questo approccio richiede tempo. Dobbiamo passare da processi manuali (che richiedono un'analisi meticolosa, pensiero critico e capacità comunicative efficaci) a processi basati su AI che semplificano e migliorano l'efficienza operativa.