Come migliorare l'efficienza delle operazioni finanziarie con l'AI generativa

Anche se potresti aver imparato a conoscere l'intelligenza artificiale (AI) generativa, potresti non sapere cosa significa per il futuro della finanza e della contabilità (F&A). Come suggerisce il nome, genera immagini, musica, voce, codice, video o testo, mentre interpreta e manipola dati preesistenti. Per i leader di F&A, ciò significa che potrebbe avere la capacità di trasformare i dati finanziari, come i rapporti sulle prestazioni aziendali, i commenti e le narrazioni. Sebbene l'adozione dell'AI possa sembrare scoraggiante, la flessibilità e la scalabilità dei modelli fondamentali emergenti accelereranno sicuramente l'adozione dell'AI poiché le aziende avranno il potere di mettere l'AI al centro strategico dei processi F&A.
Man mano che ti imbatti in nuove soluzioni di AI generativa e foundation model di AI unici per F&A, potresti provare un senso di smarrimento di fronte alle numerose opzioni. Sarà importante essere selettivi e sicuri che il modello scelto possa accelerare efficacemente l'adozione e ridurre il time to value per il tuo caso d'uso F&A nel suo complesso.
Le narrazioni sul reporting finanziario (così come i commenti) svolgono un ruolo fondamentale nel fornire insight significativi e una comprensione contestuale delle prestazioni finanziarie di un'azienda. Gli analisti finanziari elaborano queste narrazioni attualmente, ma questo approccio richiede tempo. Dobbiamo passare da processi manuali (che richiedono un'analisi meticolosa, pensiero critico e capacità comunicative efficaci) a processi basati su AI che semplificano e migliorano l'efficienza operativa.
Riconosciamo che le aziende devono spesso affrontare diverse sfide quando si tratta di creare report e narrazioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Nonostante queste sfide, siamo fiduciosi che l'implementazione strategica dell'AI generativa in F&A porterà a miglioramenti della produttività e semplificherà le operazioni di F&A.
Ad esempio, abbiamo illustrato come l'AI generativa può migliorare i tempi di ciclo nella generazione di narrazioni e commenti sui report finanziari. La Figura 1 mostra i processi finanziari che potrebbero aver richiesto quasi due settimane per essere completati e la Figura 2 mostra come tali processi siano ora accelerati con l'applicazione dell'AI generativa, con conseguente generazione di commenti e narrazioni in tempo reale.
Invece di cercare manualmente una raccolta di asset F&A, puoi sfruttare l'AI e ridurre il tempo necessario per raccogliere o ricercare gli insight richiesti (come le prestazioni di un'azienda in relazione ai concorrenti, le azioni chiave da intraprendere, le probabili domande degli analisti e la risposta dell'azienda). L'AI analizza i rendiconti finanziari, le note, le informazioni e altri dati applicabili, quindi traduce e interpreta i dati per fornire risposte contestuali alle sue domande. La Figura 3 evidenzia i benefici offerti dalla tecnologia di AI conversazionale.
Ci sono diversi vantaggi nello sfruttare l'AI generativa per scrivere commenti e narrazioni a supporto del reporting finanziario, come:
Sebbene l'AI generativa e altre funzionalità possano essere pronte ora, ti consigliamo di approcciarti in modo olistico e strategico, quando possibile, valutando ed esplorando il giusto stack di AI generativa per implementare le tattiche più promettenti insieme ai tuoi colleghi (ad esempio, tecnologia dell'informazione). La Figura 4 illustra uno stack (o architettura) preliminare per AI generativa che tiene conto delle applicazioni, dei modelli e dell'infrastruttura che dovresti considerare per implementare efficacemente queste nuove funzionalità nella tua organizzazione F&A.
Quando si considera l'implementazione dell'AI generativa nella funzione F&A nei processi principali, è fondamentale capire che questa tecnologia non è una soluzione miracolosa. Non risolverà tutti i tuoi problemi e non sostituirà la necessità di competenze umane. Consideralo invece uno strumento in grado di aumentare e migliorare le funzionalità del tuo team F&A, portando a un lavoro più efficiente, accurato e approfondito che si concentri su iniziative strategiche che generano valore per il business.
Per aumentare il valore aziendale, i professionisti di F&A devono affrontare l'applicazione dell'AI generativa con una chiara comprensione dei propri obiettivi e una roadmap ben definita. Ecco alcune considerazioni importanti fornite dai nostri esperti F&A:
Quando decidi di introdurre e implementare l'AI generativa su larga scala, il centro di eccellenza per l'AI generativa di IBM ti aiuterà a scegliere il giusto toolkit per distribuire in modo sicuro un'AI affidabile e utilizzare l'AI aziendale come IBM watsonx, un portfolio di prodotti di AI, modelli proprietari o di terze parti (o anche un mix) in base alle tue sfide e obiettivi aziendali unici. Possiamo aiutarti a costruire una roadmap strategica per la trasformazione, in modo che l'AI generativa possa offrire un immenso valore aziendale e migliorare l'efficienza operativa.
Esplora altri post di questa serie di blog, The Future of Finance with Generative AI, per saperne di più su come l'AI generativa può aiutare i professionisti di F&A e ottimizzare e migliorare le funzioni F&A.
Supera gli ostacoli e procedi con coraggio e convinzione nell'era dell'AI generativa.
