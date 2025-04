Come snellire e potenziare le funzioni critiche di F&A con l'AI generativa

Immagina il futuro della finanza e della contabilità (F&A). In questo futuro, la funzione F&A sarà all'avanguardia. Forse stai utilizzando un sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) di ultima generazione e una piattaforma di pianificazione F&A ineguagliabile, che offre analytics predittiva avanzata. Potresti anche avere implementato le ultime innovazioni cloud-native e, nel frattempo, avere ridotto le tue spese operative. Il tuo CFO, strategico e lungimirante, sta guidando le iniziative di AI per generare insight aziendali proattivi in tutta l'azienda, semplificando al contempo i processi aziendali e ottimizzando le prestazioni finanziarie. Hai a disposizione di dati olistici e completi, che offrono alla funzione F&A una visione end-to-end dell'intera catena del valore dell'azienda (clienti, fornitori, concorrenti e operazioni di front-office e back-office). Sei in prima linea nell'innovazione all'interno della tua organizzazione e sei un promotore del cambiamento. Ma ora hai il compito di promuovere la crescita a livello aziendale e di promuovere la trasformazione digitale per contribuire a garantire che la tua organizzazione raggiunga l'eccellenza operativa.

IBM Consulting offre competenze di settore per aiutarti a capire come ricavare valore da workflow specifici (come record-to-report, lead-to-cash, procure-to-pay e altri) potenziando questi processi con nuove funzionalità di AI. Possiamo ottenere un impatto significativo con la tecnologia nei processi finanziari di base semplificando le attività e rivoluzionando il modo in cui i professionisti F&A lavoreranno in futuro. Un recente studio dell'IBV sulla modernizzazione del record-to-report con l'AI ha indicato che "le organizzazioni che integrano l'AI nel record-to-report generano cicli più veloci del 66% per l'elaborazione dei dati dei libri contabili".

Inoltre, alcuni Large Language Model (LLM) possono già ricercare e riassumere, tradurre e interpretare, generare e creare, comprendere e riferire, conversare e interagire sulla base delle conoscenze acquisite da enormi set di dati utilizzati dalla funzione F&A. E c'è molto altro da considerare (come i vincoli normativi) nel processo di implementazione dell'AI generativa.