Abbiamo attinto alle menti dei nostri esperti F&A di IBM Consulting, che sanno bene che il modo in cui aiuti le aziende a prendere decisioni basate sui dati è indice della tua capacità di supportare il business in futuro. I nostri esperti di IBM Consulting stanno esaminando in modo approfondito l'AI generativa per il settore di F&A e prendendo in considerazione la necessità di bilanciare i rischi. Ci rendiamo conto che i risultati dipenderanno dal modo in cui questi modelli verranno formati (dai professionisti di F&A insieme ai loro colleghi informatici) e che alcuni modelli potrebbero non essere in grado di comprendere il contesto di alcuni concetti F&A, il che potrebbe portare a risultati imprecisi o fuorvianti.

Un recente report pubblicato dall'Institute for Business Value (IBV) di IBM specifica le azioni chiave in risposta a una delle sette scommesse proposte. Un'azione consiste nell'implementare workflow intelligenti sicuri e incentrati sull'AI per gestire l'azienda. Il documento, che affronta l'idea secondo cui le trasformazioni guidate dalla tecnologia stanno accelerando (spinte dall'AI generativa), raccomanda alle organizzazioni di implementare questi workflow basati su AI, garantendo al contempo che l'addestramento dei modelli sia trasparente e aperto a un costante riesame critico. Suggerisce alle organizzazioni di dare priorità ai casi d'uso di F&A da potenziare con i loro nuovi foundation model, bilanciando precisione, rischio, aspettative degli stakeholder F&A e ritorno sull'investimento (ROI).

La promessa dell'AI generativa nel settore F&A è grandiosa, come indicato in un recente studio IBM che ha rilevato che i dirigenti si aspettano che il 48% del personale dell'organizzazione (incluso il 34% del personale finanziario) utilizzerà l'AI generativa per aumentare le proprie attività quotidiane nel prossimo anno.