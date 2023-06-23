Tag
Artificial Intelligence

Come l'AI generativa può aiutare i professionisti della finanza e della contabilità

Modello futuristico della città fatto di parti di computer

Che tu sia un CFO, un commercialista, un analista finanziario o un business partner, l'intelligenza artificiale (AI) può aiutarti a migliorare la tua strategia finanziaria, aumentare la produttività e accelerare i risultati aziendali. Anche se può sembrare futuristico, i progressi come l'AI generativa e la tecnologia di AI conversazionale possono essere di beneficio per la finanza e la contabilità (F&A, Finance & Accounting) ora.

La tecnologia AI consente ai professionisti della finanza di concentrarsi su attività di maggior valore, come la pianificazione e l'analisi strategica, anziché su attività manuali e transazionali. L'AI generativa consente decisioni basate sui dati più rapide e migliori sulla base di dati storici, tendenze di mercato e l'uso di foundation model di AI che identificano modelli e anomalie spesso trascurati dai metodi di analisi tradizionali. 

Scommetti su (e controlla) i workflow basati su AI

Abbiamo attinto alle menti dei nostri esperti F&A di IBM Consulting, che sanno bene che il modo in cui aiuti le aziende a prendere decisioni basate sui dati è indice della tua capacità di supportare il business in futuro. I nostri esperti di IBM Consulting stanno esaminando in modo approfondito l'AI generativa per il settore di F&A e prendendo in considerazione la necessità di bilanciare i rischi. Ci rendiamo conto che i risultati dipenderanno dal modo in cui questi modelli verranno formati (dai professionisti di F&A insieme ai loro colleghi informatici) e che alcuni modelli potrebbero non essere in grado di comprendere il contesto di alcuni concetti F&A, il che potrebbe portare a risultati imprecisi o fuorvianti. 

Un recente report pubblicato dall'Institute for Business Value (IBV) di IBM specifica le azioni chiave in risposta a una delle sette scommesse proposte. Un'azione consiste nell'implementare workflow intelligenti sicuri e incentrati sull'AI per gestire l'azienda. Il documento, che affronta l'idea secondo cui le trasformazioni guidate dalla tecnologia stanno accelerando (spinte dall'AI generativa), raccomanda alle organizzazioni di implementare questi workflow basati su AI, garantendo al contempo che l'addestramento dei modelli sia trasparente e aperto a un costante riesame critico. Suggerisce alle organizzazioni di dare priorità ai casi d'uso di F&A da potenziare con i loro nuovi foundation model, bilanciando precisione, rischio, aspettative degli stakeholder F&A e ritorno sull'investimento (ROI).

La promessa dell'AI generativa nel settore F&A è grandiosa, come indicato in un recente studio IBM che ha rilevato che i dirigenti si aspettano che il 48% del personale dell'organizzazione (incluso il 34% del personale finanziario) utilizzerà l'AI generativa per aumentare le proprie attività quotidiane nel prossimo anno.

3 considerazioni chiave per l'AI generativa

I nostri esperti invitano i decisori F&A a tenere presenti queste considerazioni nell'applicare questa nuova tecnologia:

  • Gestisci con attenzione questi insight finanziari. Rimani presente quando i modelli di AI generativa iniziano a partecipare al processo, riassumono e creano narrazioni sulle prestazioni finanziarie. La responsabilità umana diventerà sempre più critica, soprattutto considerando il ritmo con cui la tecnologia verrà distribuita da alcuni team F&A (come modelli una tantum o incorporate nelle applicazioni finanziarie quotidiane). Un livello umano di convalida e l'approvazione finale su ogni transazione o rapporto generato saranno fondamentali. Considera come risponderai alle domande che i tuoi stakeholder potrebbero porre sui contenuti generati dall'AI.
  • Applica la lente del controllo di gestione. La gestione e i controlli del rischio sono imprescindibili nel settore F&A. Sebbene la precisione di queste soluzioni continui a migliorare, sarà critico che gli operatori continuino ad applicare la lente del controllo di gestione a tutti i casi d'uso oggetto di valutazione. Dovrebbero valutare i rischi, la rilevanza e la potenziale esposizione finanziaria che potrebbero influire sui loro processi. Gli operatori devono osservare e convalidare l'accuratezza e la completezza degli input utilizzati, nonché degli output generati. Come per la maggior parte delle tecnologie emergenti, prendi in considerazione la mappatura dei casi d'uso rispetto alle sue matrici di controllo chiave per anticiparne l'impatto.
  • La collaborazione aziendale interna è una necessità. L'analisi e la rendicontazione saranno una delle aree più colpite e il livello delle soluzioni self-service salirà alle stelle in tutte le aziende. Ciò potrebbe indurre alcuni leader aziendali ad affidarsi esclusivamente a nuovi consulenti apparentemente intelligenti basati su AI per prendere decisioni (e alcuni ignoreranno il livello F&A o daranno per scontato che le informazioni fornite siano già state "esaminate" dal reparto finanziario). Può essere difficile generare alleanze tra la finanza e altre unità di business, quindi considera quali stakeholder saranno interessati e pianifica di promuovere la fiducia e le partnership di business interna sin dall'inizio.

I professionisti F&A di IBM Consulting possono collaborare con te nell'implementazione di questa tecnologia, condividendo insight e best practice preziose lungo il percorso. Solo nel 2023, IBM Consulting ha interagito con più di 100 clienti e completato dozzine di progetti integrando l'AI generativa insieme alle classiche strategie AI di machine learning. Scopri di più su questa serie di blog, The Future of Finance with Generative AI, per avere maggiori informazioni su come semplificare e migliorare le funzioni critiche di F&A e migliorare l'efficienza delle tue operazioni finanziarie con l'AI generativa.

 

