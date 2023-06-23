Che tu sia un CFO, un commercialista, un analista finanziario o un business partner, l'intelligenza artificiale (AI) può aiutarti a migliorare la tua strategia finanziaria, aumentare la produttività e accelerare i risultati aziendali. Anche se può sembrare futuristico, i progressi come l'AI generativa e la tecnologia di AI conversazionale possono essere di beneficio per la finanza e la contabilità (F&A, Finance & Accounting) ora.
La tecnologia AI consente ai professionisti della finanza di concentrarsi su attività di maggior valore, come la pianificazione e l'analisi strategica, anziché su attività manuali e transazionali. L'AI generativa consente decisioni basate sui dati più rapide e migliori sulla base di dati storici, tendenze di mercato e l'uso di foundation model di AI che identificano modelli e anomalie spesso trascurati dai metodi di analisi tradizionali.
Abbiamo attinto alle menti dei nostri esperti F&A di IBM Consulting, che sanno bene che il modo in cui aiuti le aziende a prendere decisioni basate sui dati è indice della tua capacità di supportare il business in futuro. I nostri esperti di IBM Consulting stanno esaminando in modo approfondito l'AI generativa per il settore di F&A e prendendo in considerazione la necessità di bilanciare i rischi. Ci rendiamo conto che i risultati dipenderanno dal modo in cui questi modelli verranno formati (dai professionisti di F&A insieme ai loro colleghi informatici) e che alcuni modelli potrebbero non essere in grado di comprendere il contesto di alcuni concetti F&A, il che potrebbe portare a risultati imprecisi o fuorvianti.
Un recente report pubblicato dall'Institute for Business Value (IBV) di IBM specifica le azioni chiave in risposta a una delle sette scommesse proposte. Un'azione consiste nell'implementare workflow intelligenti sicuri e incentrati sull'AI per gestire l'azienda. Il documento, che affronta l'idea secondo cui le trasformazioni guidate dalla tecnologia stanno accelerando (spinte dall'AI generativa), raccomanda alle organizzazioni di implementare questi workflow basati su AI, garantendo al contempo che l'addestramento dei modelli sia trasparente e aperto a un costante riesame critico. Suggerisce alle organizzazioni di dare priorità ai casi d'uso di F&A da potenziare con i loro nuovi foundation model, bilanciando precisione, rischio, aspettative degli stakeholder F&A e ritorno sull'investimento (ROI).
La promessa dell'AI generativa nel settore F&A è grandiosa, come indicato in un recente studio IBM che ha rilevato che i dirigenti si aspettano che il 48% del personale dell'organizzazione (incluso il 34% del personale finanziario) utilizzerà l'AI generativa per aumentare le proprie attività quotidiane nel prossimo anno.
I nostri esperti invitano i decisori F&A a tenere presenti queste considerazioni nell'applicare questa nuova tecnologia:
I professionisti F&A di IBM Consulting possono collaborare con te nell'implementazione di questa tecnologia, condividendo insight e best practice preziose lungo il percorso. Solo nel 2023, IBM Consulting ha interagito con più di 100 clienti e completato dozzine di progetti integrando l'AI generativa insieme alle classiche strategie AI di machine learning. Scopri di più su questa serie di blog, The Future of Finance with Generative AI, per avere maggiori informazioni su come semplificare e migliorare le funzioni critiche di F&A e migliorare l'efficienza delle tue operazioni finanziarie con l'AI generativa.
Supera gli ostacoli e procedi con coraggio e convinzione nell'era dell'AI generativa.
Ascolta in prima persona gli esperti IBM che spiegano come utilizzare l'AI generativa per guidare alla tua organizzazione verso un vantaggio competitivo.
Scopri come i dirigenti bancari stanno valutando e gestendo i rischi derivanti dalla rapida scalabilità dell'AI generativa.
