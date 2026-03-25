Cos'è il recupero dei dati?

Un processo decisionale efficace si realizza quando le organizzazioni possono ricavare insight dai dati di alta qualità.

Tuttavia, prima ancora che l'analisi possa avvenire, le organizzazioni devono poter accedere a quei dati. Questo compito può risultare particolarmente impegnativo quando i dati risiedono all'interno di un grande set di dati o di un vasto complesso dei dati, come un vasto database di ricerca o un ampio sistema di storage multi cloud ibrido.

La crescita esplosiva dei dati intensifica queste sfide: secondo alcune stime, vengono creati ogni giorno oltre 400 milioni di terabyte di dati, mentre le aziende gestiscono spesso un petabyte o più di dati.1

I progressi nell'intelligenza artificiale hanno modificato anche le esigenze di dati aziendali. I workflow AI richiedono un accesso rapido ai dati, compreso l'accesso a grandi volumi di dati non strutturati.

Storicamente, i processi di recupero dei dati si concentravano su query provenienti da fonti strutturate come i sistemi di gestione di database relazionali. Tuttavia, anziché utilizzare approcci manuali e dispendiosi in termini di tempo per esaminare le enormi quantità di dati interni ed esterni odierni, le organizzazioni si affidano a moderne tecniche di recupero dati. Questo approccio utilizza tecnologie come database vettoriali e retrieval-augmented generation per soddisfare la domanda di dati che risiedono al di fuori dei database interni e relazionali.

La RAG agentica, in particolare, si è dimostrata particolarmente potente nel soddisfare questa domanda. David Levy, un Advisory Technology Engineer for Client Engineering presso IBM, ha illustrato le funzionalità della RAG agentica in una presentazione per IBM Technology.

"La RAG agentica rappresenta un'evoluzione nel modo in cui miglioriamo la pipeline RAG, andando oltre la semplice generazione di risposte e passando a un processo decisionale più intelligente. Permettendo a un agente di scegliere le migliori fonti di dati e potenzialmente anche di incorporare informazioni esterne, come dati in tempo reale o servizi di terze parti, possiamo creare una pipeline più reattiva, più precisa e più adattabile," ha affermato Levy.

Il risultato? Le imprese e altre organizzazioni possono utilizzare maggiormente i dati aziendali strutturati e non strutturati, così come i crescenti volumi di dati prodotti al di fuori dei loro ecosistemi. Hanno la possibilità di accedere precisamente ai dati di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno, consentendo analytics e insight basati sui dati che portano a risultati aziendali migliori.