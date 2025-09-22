Il fornitore di servizi sanitari ha sperimentato un cambiamento radicale nelle sue operazioni. Aivio ha semplificato notevolmente il recupero dei dati, fornendo ai dipendenti l'accesso alle informazioni critiche in una frazione del tempo precedentemente richiesto. L'integrazione dell'assistente virtuale ha portato anche a una riduzione del 99% negli errori nei dati grazie alla convalida e all'elaborazione automatizzate. Questa integrazione ha contribuito a garantire la precisione dei report e dell'analytics, migliorando così la qualità dell'assistenza ai pazienti.

Inoltre, l'azienda ha ottenuto un ROI significativo, con una riduzione del 40% dei costi operativi, un accesso ai dati più rapido dell'85%, 150.000 dollari di risparmio annuo sui costi e oltre 250.000 dollari di entrate annuali aggiuntive.

Guardando al futuro, l'operatore sanitario prevede di utilizzare ulteriormente le funzionalità di Aivio per promuovere l'innovazione e migliorare l'assistenza ai pazienti. L'azienda sta esplorando l'integrazione di Aivio con fonti di dati e workflow aggiuntivi, con l'obiettivo di sbloccare ancora più valore dalla sua soluzione basato su AI. Con C-Metric e IBM come partner di fiducia, l'operatore sanitario è pronto a continuare il suo percorso di trasformazione digitale, utilizzando la potenza dell'AI per ridefinire l'erogazione dell'assistenza sanitaria.