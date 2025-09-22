Un fornitore di servizi sanitari trasforma i suoi dati e workflow con l'aiuto della gen AI
Un importante fornitore di servizi per le strutture sanitarie, da sempre riconosciuto per il suo impegno nel servizio clienti e nelle operazioni efficienti, ha dovuto affrontare sfide notevoli a causa della natura frammentata dei suoi dati aziendali, dei workflow inefficienti e della mancanza di insight in tempo reale.
Con un ampio archivio di documenti e un volume complesso e elevato di dati sulla conformità, la direzione perdeva un'infinità di ore alla ricerca di informazioni critiche su sistemi e archivi eterogenei a cui non era possibile accedere in modo coordinato. La complessità dei workflow rendeva inoltre quasi impossibile estrarre insight significativi che avessero un impatto diretto sulla capacità dell'azienda di fornire i propri servizi in modo efficiente, sempre nel rispetto degli standard sanitari. Questi processi hanno comportato a un rallentamento del processo decisionale e a potenziali rischi di conformità.
Era il momento di cambiare.
Per affrontare queste sfide, il fornitore di servizi sanitari si è rivolto a C-Metric, un IBM Silver Business Partner, per applicare Aivio, la sua soluzione di assistente virtuale AI.
Costruito con l'assistente virtuale IBM® watsonx Assistant, Aivio offre funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per consentire un'interazione senza interruzioni e risposte contestualmente pertinenti. I gestori operativi e i dirigenti possono interagire facilmente con l'assistente virtuale per recuperare dati specifici anche da vasti archivi di documenti, eliminando la necessità di ricerche manuali. La soluzione si integra con i sistemi esistenti tramite API protette e accesso basato sui ruoli, un metodo che aiuta a garantire la privacy dei dati in un settore che richiede la conformità con l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e con i framework di System and Organization Controls 2 (SOC2). Inoltre, l'analizzatore di Aivio per Microsoft Excel semplifica l'analisi di grandi set di dati, identificando i punti di azione per i team responsabili.
La scalabilità e la predisposizione al cloud di Aivio offrono un'implementazione flessibile su IBM® Cloud, Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure o in ambienti on-premise. Oltre a utilizzare watsonx Assistant, il cliente ha scelto anche IBM® watsonx.ai, uno studio di intelligenza artificiale di livello aziendale che distribuisce i foundation model IBM® Granite per generare risposte dettagliate e consapevoli del contesto. La soluzione include anche la piattaforma di comprensione dei documenti IBM® Watson Discovery, che applica la retrieval-augmented generation (RAG) per migliorare la comprensione e la pertinenza. Insieme, queste tecnologie forniscono la base per la ricerca basata sull'AI, le funzionalità di conversazione e la sicurezza di livello aziendale di Aivio.
Nel complesso, Aivio si è dimostrata una soluzione efficace per la trasformazione digitale del fornitore di servizi sanitari, posizionandolo in modo per una scalabilità a lungo termine, la conformità normativa e una maggiore redditività.
Il fornitore di servizi sanitari ha sperimentato un cambiamento radicale nelle sue operazioni. Aivio ha semplificato notevolmente il recupero dei dati, fornendo ai dipendenti l'accesso alle informazioni critiche in una frazione del tempo precedentemente richiesto. L'integrazione dell'assistente virtuale ha portato anche a una riduzione del 99% negli errori nei dati grazie alla convalida e all'elaborazione automatizzate. Questa integrazione ha contribuito a garantire la precisione dei report e dell'analytics, migliorando così la qualità dell'assistenza ai pazienti.
Inoltre, l'azienda ha ottenuto un ROI significativo, con una riduzione del 40% dei costi operativi, un accesso ai dati più rapido dell'85%, 150.000 dollari di risparmio annuo sui costi e oltre 250.000 dollari di entrate annuali aggiuntive.
Guardando al futuro, l'operatore sanitario prevede di utilizzare ulteriormente le funzionalità di Aivio per promuovere l'innovazione e migliorare l'assistenza ai pazienti. L'azienda sta esplorando l'integrazione di Aivio con fonti di dati e workflow aggiuntivi, con l'obiettivo di sbloccare ancora più valore dalla sua soluzione basato su AI. Con C-Metric e IBM come partner di fiducia, l'operatore sanitario è pronto a continuare il suo percorso di trasformazione digitale, utilizzando la potenza dell'AI per ridefinire l'erogazione dell'assistenza sanitaria.
C-Metric, IBM Silver Business Partner, è stata fondata nel 1995 e ha uffici negli Stati Uniti e in India. Negli ultimi 29 anni, C-Metric ha fornito con successo automazione tecnologica e soluzioni back-office a vari settori.
Scopri come il portfolio di prodotti AI IBM® watsonx può semplificare l'accesso ai dati, migliorare il processo decisionale e aumentare l'efficienza operativa.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, il logo IBM, Granite, IBM Cloud, IBM Watson, IBM watsonx, watsonx.ai e watsonx Assistant sono marchi o marchi registrati di IBM Corp., negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Microsoft è un marchio di Microsoft Corporation registrato negli Stati Uniti o in altri Paesi.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.