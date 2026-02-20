Cos'è l'interoperabilità dei dati?

Per comprendere il valore e l'importanza dell'interoperabilità dei dati, è utile considerare cosa succede quando questa viene a mancare.

Immagini, ad esempio, un libro di cucina che si trova in cima ad una libreria alta. Alcune persone riescono a raggiungerlo; altri potrebbero non vederlo nemmeno, figuriamoci riuscire a prenderlo dallo scaffale.

Chi riesce a leggere il libro di cucina scopre che le ricette alternano la quantificazione degli ingredienti in unità di misura imperiali (come cucchiai e once) e unità di misura metriche (come grammi e litri).

In questo scenario, i lettori sono costretti a convertire costantemente le misurazioni, un'esperienza lunga e noiosa. E nel processo di realizzazione di queste conversioni, ci sono opportunità di commettere errori, che portano a risultati poco appetibili.

Queste sfide sono paragonabili a quelle che le organizzazioni devono affrontare per quanto riguarda l'accesso ai dati e l'interpretabilità. Ma quando stakeholder e sistemi non possono accedere ai dati o faticano a convertirli in valori utilizzabili, le conseguenze tendono a essere più gravi di una zuppa salata o di un soufflé collassato.

Significa che i team non possono utilizzare gli asset per collaborare, ottenere insight, individuare problemi e cogliere opportunità.

Significa che gli operatori sanitari potrebbero trascurare un dettaglio illuminante sulla condizione del paziente, portando a trattamenti meno efficaci. Ciò significa che i gestori di portfolio potrebbero non essere a conoscenza di un trend di mercato in evoluzione, danneggiando i rendimenti degli investimenti dei loro clienti.

Significa che un sistema di agentic AI potrebbe non riuscire a ottimizzare i programmi di produzione perché i dati più recenti sull’inventario non sono accessibili. Significa che i soccorritori di diverse organizzazioni potrebbero avere percezioni diverse della stessa situazione, ostacolando una collaborazione efficace durante un’emergenza.

Inserire l'interoperabilità dei dati.

Attraverso l'interoperabilità dei dati, le informazioni provenienti da fonti di dati diverse vengono organizzate in formati standard per l'interpretabilità e la compatibilità con unità di business e sistemi diversi. E garantendo collegamenti per lo scambio di dati tra i sistemi, l'interoperabilità dei dati rende possibile a un'ampia gamma di stakeholder accedere direttamente a tali informazioni.

Sebbene l'interoperabilità dei dati sia importante da tempo (i codici universali di prodotto (UPC) per i dati di produzione e retail risalgono al 19731) è diventata più urgente man mano che il processo decisionale basato sui dati e l'automazione diventano centrali nelle operazioni aziendali del mondo reale.

Le imprese focalizzate su business intelligence e AI devono assicurarsi che i dati giusti siano disponibili, comprensibili e utilizzabili dalle persone e dai sistemi che ne hanno bisogno. L'interoperabilità dei dati aiuta a raggiungere questo obiettivo.