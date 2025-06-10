Cos'è lo scambio di dati?

Scambio basato su API: le API offrono un accesso strutturato e programmabile ai dati, supportando i workflow in tempo reale e in batch. Standardizzano la comunicazione tra i sistemi, convalidano i payload e semplificano l'integrazione dei dati, in particolare nei microservizi e negli ecosistemi cloud-native. Molte organizzazioni implementano lo scambio basato su API tramite integrazioni dirette, utilizzando connettori personalizzati o API standardizzate per automatizzare i flussi di dati e ridurre gli interventi manuali.

Scambio basato su eventi: al posto del polling o dei job programmati, questo metodo attiva il trasferimento dei dati quando si verificano eventi specifici. Comune nelle applicazioni moderne e nelle architetture serverless, aiuta a ottimizzare l'efficienza operativa inviando solo le informazioni pertinenti quando necessario, riducendo al minimo il carico di rete e migliorando la reattività.

Code di messaggi e sistemi pub/sub: tecnologie come Apache Kafka e RabbitMQ utilizzano i broker di messaggi per disaccoppiare produttori e consumatori di dati. Questo modello supporta i flussi di dati scalabili e asincroni (quando un sistema invia i dati, l'altro li elabora in un secondo momento) ed è alla base di molti sistemi informativi distribuiti. Ciò consente alle organizzazioni di supportare connettori flessibili su tutte le piattaforme. La distribuzione in stile broadcast, in cui i messaggi vengono pubblicati contemporaneamente per più abbonati, può essere implementata anche tramite modelli publisher/subscriber (pub/sub).