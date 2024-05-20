Che cos'è un marketplace di dati?

I marketplace interni dei dati consentono una facile scoperta e accesso a dati riutilizzabili pronti per l'uso per domini e casi d'uso specifici. Questi marketplace accelerano la monetizzazione interna dei dati semplificando la scoperta di prodotti di AI e dati di alta qualità, consentendo agli utenti di concentrarsi maggiormente sulla generazione di informazioni piuttosto che sulla gestione dei dati.

I marketplace di dati stanno diventando sempre più popolari all'interno di organizzazioni e imprese di grandi dimensioni che generano e utilizzano notevoli quantità di dati. Configurati per migliorare la condivisione, la scoperta e l'usabilità dei dati, questi marketplace abbattono i silo di dati e democratizzano l'accesso, garantendo che tutti gli utenti autorizzati possano selezionare in modo rapido ed efficace i dati appropriati per i loro progetti. Questo approccio non solo porta a tassi di conversione elevati dovuti alla specificità dei casi d'uso, il che significa che le ricerche e le richieste di dati portano a una transazione di successo, ma promuove anche un approccio più integrato alla gestione dei dati all'interno dell'organizzazione.

Semplificando la condivisione dei dati all'interno dell'organizzazione e facilitando la data discovery semplificata dei dati, i marketplace interni migliorano l'efficienza organizzativa e promuovono una cultura della trasparenza e della collaborazione. Implementano rigorosi quadri di governance con le necessarie protezioni per garantire la sicurezza dei dati e la conformità agli accordi sul livello di servizio (SLA) e agli standard legali. Questo framework supporta la condivisione a livello di organizzazione di prodotti di dati provenienti da vari ambienti, semplificando l'onboarding, la condivisione, l'individuazione e l'utilizzo dei prodotti di dati.

I marketplace interni dei dati spesso sottolineano l'utilizzo di soluzioni non proprietarie che si integrano perfettamente con più stack tecnologici, evitando il blocco da fornitore e garantendo flessibilità nelle operazioni sui dati. Questa scelta strategica supporta un'infrastruttura di gestione dei dati versatile e adattabile, necessaria per ambienti aziendali in continua evoluzione.