Cos'è il trasferimento di file?

Il trasferimento di file è iniziato negli anni '70, quando le persone hanno iniziato a guardare oltre i floppy disk per la distribuzione di contenuti digitali. Una delle prime piattaforme di condivisione di file online è stata Usenet, una bacheca elettronica che permetteva ai membri della community di pubblicare notizie. La funzionalità consentiva agli utenti di condividere file di dati con altri utenti del newsgroup.

Nel 1985 è stato creato il primo protocollo di comunicazione, FTP. Questo standard di trasferimento file consentiva agli utenti di trasmettere dati tra diversi sistemi informatici utilizzando lo stesso insieme di regole e sintassi.

Negli anni Novanta, internet ha aperto la strada alle comunicazioni in tutto il mondo, consentendo alle persone di condividere le informazioni su un'enorme rete di computer. L'America Online (AOL) è diventato uno dei primi provider di servizi internet. Offriva una piattaforma di posta elettronica in abbonamento con una serie di servizi web, tra cui il trasferimento di file.

Nel 1999 è stato creato il sito di musica Napster, che consentiva agli utenti di condividere file audio mp3 con i propri colleghi. Nel primo anno, contava 4 milioni di canzoni in circolazione. 2 Il sito viene generalmente considerato come il primo servizio di condivisione di file peer-to-peer. Ha aperto la strada ad altre reti di condivisione come Gnutella e Freenet nei primi anni 2000.

Oggi sono disponibili molte soluzioni di trasferimento file ad alta velocità per gestire il flusso di informazioni digitali. I sistemi di storage su cloud come Dropbox e iCloud consentono agli utenti di archiviare file digitali di ogni tipo (tra cui foto e video) offsite. Utilizzando il servizio, le persone possono accedere ai file e trasferirli da qualsiasi dispositivo a un altro.

Copyright e sicurezza

La diffusione del trasferimento di file e della condivisione di contenuti digitali ha presentato negli anni sfide etiche e legali. Secondo Wikipedia: "La condivisione di file solleva problemi di copyright e ha portato a numerose cause legali. Ad esempio, in una sentenza, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che i creatori di reti peer-to-peer possono essere ritenuti responsabili se il loro software viene commercializzato come strumento per la violazione del copyright". 3

Le violazioni dei dati e i trasferimenti non riusciti possono avere un impatto sui profitti e sulla reputazione di un'organizzazione. Secondo uno studio condotto da IBM Security e dal Poneman Institute, il costo medio di una violazione dei dati nel 2018 è stato di 3,86 milioni di dollari. Il costo stimato per ogni record smarrito o rubato è di 148 USD.