Cos'è il calcolo distribuito?

L'obiettivo dei sistemi di calcolo distribuiti è quello di far funzionare quella rete di calcolo distribuito, indipendentemente dalla dimensione e dalla posizione dei suoi componenti, come se fosse un singolo computer. Questo coordinamento viene realizzato attraverso un elaborato sistema di passaggio di messaggi tra i vari componenti.

I protocolli di comunicazione regolano lo scambio di messaggi avanti e indietro e creano una forma di relazione esistente tra questi componenti. Questa relazione è nota come “accoppiamento”, in genere espresso in due forme:

Accoppiamento allentato: la connessione tra due componenti ad accoppiamento allentato è sufficientemente debole, affinché le alterazioni a un componente non influiscano sull'altro.

Accoppiamento stretto: il livello di sincronizzazione e parallelismo è così elevato nei componenti strettamente accoppiati che un processo chiamato "cluster" utilizza componenti ridondanti per garantire la fruibilità continua del sistema.

Il calcolo distribuito si occupa anche degli effetti positivi e negativi della concorrenza, ovvero l'esecuzione simultanea di più sequenze di istruzioni operative. La principale, tra le sue qualità positive, consiste nel fatto che la concorrenza supporta il calcolo parallelo di più thread di processo. (Il calcolo parallelo non deve essere confuso con l'elaborazione parallela, che è un processo in base al quale le attività di runtime vengono suddivise in attività più piccole).

Gli aspetti negativi associati alla concorrenza spesso includono una maggiore latenza e persino colli di bottiglia in cui il traffico quasi si interrompe a causa del sovraccarico del sistema informatico distribuito, con un numero eccessivo di richieste di componenti.

La concorrenza è diversa dal concetto di multithreading, che consente a un programma di rimanere in esecuzione mentre altre attività vengono eseguite in background. La concorrenza rappresenta un maggiore dispendio di risorse, poiché più thread vengono eseguiti contemporaneamente e accedono simultaneamente a risorse condivise.