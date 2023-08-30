Framework DataOps: 4 componenti chiave e come implementarli.

Il framework DataOps è un insieme di pratiche, processi e tecnologie che consente alle organizzazioni di migliorare la velocità, l'accuratezza e l'affidabilità delle operazioni di gestione dei dati e analytics. DataOps viene spesso paragonato a DevOps e alle metodologie Agile utilizzate nello sviluppo software, poiché mira ad abbattere i silo, incoraggiare la collaborazione e ottimizzare i workflow per i team dati.
La filosofia fondamentale di DataOps è trattare i dati come un asset che deve essere gestito ed elaborato in modo efficiente. Sottolinea l'importanza della collaborazione tra diversi team, come ingegneri dei dati, data scientist e analisti aziendali, per garantire che tutti abbiano accesso ai dati giusti al momento giusto. DataOps incoraggia anche una cultura del miglioramento continuo e dell'innovazione, poiché i team lavorano insieme per identificare e affrontare i colli di bottiglia e le inefficienze nelle loro pipeline e processi di dati.
L'automazione svolge un ruolo critico nel framework DataOps, poiché consente alle organizzazioni di semplificare la gestione dei dati e le analytics e ridurre il potenziale di errore umano. Questo può essere ottenuto attraverso l'uso di strumenti automatizzati di data ingestion, Trasformazione e analisi dei dati. Automatizzando compiti e processi ripetitivi, i team dati possono concentrarsi su attività di maggior valore, come sviluppare nuovi insight e strategie per favorire la crescita aziendale.
In questo articolo scoprirai il framework DataOps, i suoi componenti chiave, i vantaggi della sua implementazione e come metterlo in pratica:
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Scopri alcuni dei principali vantaggi dell'adozione di un framework DataOps:
Uno dei benefici principali dell'adozione di un framework DataOps è il miglioramento della qualità dei dati e dell'accuratezza. Le pratiche di DataOps aiutano le organizzazioni a stabilire politiche e procedure solide di governance dei dati, assicurando che i dati vengano costantemente validati, puliti e trasformati per soddisfare le esigenze dei vari stakeholder. Questo, a sua volta, porta a insight più accurati e affidabili che migliorano il processo decisionale e i risultati.
DataOps può ridurre drasticamente il tempo necessario alle organizzazioni per trarre insight dai propri dati. Semplificando e automatizzando i processi di gestione dei dati e analytics, DataOps consente ai team di elaborare e analizzare i dati in modo più rapido ed efficiente, portando a un time-to-insight più veloce. Questo a sua volta offre un notevole vantaggio competitivo, poiché le organizzazioni possono rispondere rapidamente all'evoluzione delle condizioni di mercato e delle esigenze dei clienti.
Il framework DataOps favorisce una cultura di collaborazione e agilità tra i team dati, poiché abbatte i silo e incoraggia la comunicazione interfunzionale. Questo porta a strategie più innovative ed efficaci basate sui dati, poiché i team possono lavorare insieme per identificare e affrontare i problemi, sviluppare nuovi insight e iterare più rapidamente sulle soluzioni. Il risultato finale è un'organizzazione più agile, in grado di adattarsi meglio alle mutevoli esigenze aziendali e capitalizzare nuove opportunità.
Esistono diversi componenti essenziali che compongono un framework DataOps di successo:
L'orchestrazione dei dati è un componente critico di un framework DataOps, in quanto aiuta a gestire il flusso di dati attraverso più fasi della pipeline di dati. Questo include data ingestion, elaborazione, storage e analisi dei dati. L'orchestrazione dei dati garantisce che i dati vengano spostati e processati in modo efficiente, in modo che siano disponibili per l'analisi il più rapidamente possibile.
Un aspetto chiave dell'orchestrazione dei dati è l'automazione delle attività della pipeline. Automatizzando le attività ripetitive, come l'estrazione, la trasformazione e il caricamento dei dati (ETL), le organizzazioni possono ottimizzare i workflow dei dati e ridurre il rischio di errori umani. Inoltre, l'automazione consente ai team dei dati di concentrarsi su compiti di maggior valore, come data modeling e analisi dei dati.
Un altro aspetto importante dell'orchestrazione dei dati è la capacità di gestire le dipendenze tra le diverse fasi della pipeline di dati. Ciò garantisce che i dati vengano elaborati nell'ordine corretto e che eventuali modifiche o aggiornamenti di una fase non abbiano un impatto negativo sui processi a valle.
La governance dei dati è una componente essenziale di un framework DataOps, in quanto garantisce che i dati siano accurati, coerenti e sicuri. Ciò si ottiene attraverso l'istituzione di politiche, procedure e standard che regolano come i dati vengono raccolti, memorizzati, gestiti e utilizzati all'interno di un'organizzazione.
Un aspetto fondamentale della governance dei dati è la gestione della qualità dei dati. Ciò comporta l'implementazione di processi e controlli che aiutano a garantire l'accuratezza, la completezza e la coerenza dei dati. La gestione della qualità dei dati può includere la validazione, la pulizia e l'applicazione degli standard sui dati. Migliorando la qualità, le organizzazioni possono aumentare l'affidabilità dei loro insight basate sui dati e prendere decisioni più informate.
Un altro aspetto importante della governance dei dati è la sicurezza dei dati e la privacy. Ciò comporta la protezione dei dati sensibili da accessi non autorizzati, nonché la gestione delle normative sulla privacy dei dati, come il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Gli strumenti di governance dei dati aiutano le organizzazioni a implementare le misure di sicurezza dei dati, come la crittografia e i controlli di accesso, e a mantenere la conformità con le normative sulla privacy.
L'integrazione e la distribuzione continua (CI/CD) sono componenti cruciali di un framework DataOps, poiché consentono uno sviluppo rapido e iterativo e la distribuzione di progetti dati. Le pratiche CI/CD prevedono l'automazione dei processi di build, test e distribuzione, così che i team dati possano identificare e risolvere rapidamente i problemi e offrire nuove caratteristiche e miglioramenti.
Un aspetto chiave di CI/CD è il controllo di versione, che consente ai team di dati di tenere traccia delle modifiche apportate al codice e agli asset. Il controllo delle versioni consente ai team di dati di collaborare in modo più efficace, in quanto possono lavorare contemporaneamente su diverse parti di un progetto e unire le modifiche senza conflitti. Inoltre, il controllo delle versioni semplifica il ripristino delle modifiche se viene identificato un problema, riducendo il rischio di errori nella pipeline di dati.
Un altro aspetto importante di CI/CD è il testing automatizzato. Automatizzando il processo di test, i team di dati possono garantire che il loro codice e gli asset soddisfino gli standard di qualità e funzionino come previsto. I test automatizzati possono includere test unitari, test di integrazione e test end-to-end che aiutano a convalidare diversi aspetti della pipeline dati. Incorporando i test automatizzati nel processo CI/CD, i team dati possono individuare e risolvere i problemi in anticipo, prima che influenzino i processi a valle o gli utenti finali.
Il monitoraggio dei dati e l'observability sono componenti vitali di un framework DataOps, poiché permettono ai team dati di identificare e indirizzo le problematiche all'interno della pipeline. Questo si ottiene mediante la raccolta, l'analisi e la visualizzazione di metriche, log ed eventi della pipeline di dati che aiutano i team di dati a ottenere insight sulle prestazioni e sulla salute dei loro workflow.
Un aspetto chiave del monitoraggio e dell'observability dei dati è il monitoraggio delle prestazioni. Questo comporta il monitoraggio di metriche come i tempi di trattamento dei dati, l'utilizzo delle risorse e i tassi di errore, che aiutano i team di dati a identificare i colli di bottiglia e ottimizzare le loro pipeline dati per ottenere migliori prestazioni. Gli strumenti di monitoraggio delle prestazioni possono fornire visibilità in tempo reale sulla pipeline dati, permettendo ai team dati di rilevare e risolvere rapidamente i problemi prima che influenzino i processi a valle o gli utenti finali.
Un altro aspetto importante del monitoraggio e dell'observability dei dati è l'audit delle pipeline di dati. Ciò comporta il monitoraggio e l'analisi delle modifiche apportate agli asset di dati mentre si spostano attraverso la pipeline di dati, nonché il monitoraggio degli accessi e dei modelli di utilizzo. L'audit delle pipeline dati aiuta le organizzazioni a mantenere la conformità con le politiche e le normative di governance dei dati, oltre a identificare potenziali rischi di sicurezza o problemi di qualità dei dati.
Implementare un framework DataOps nell'organizzazione comporta diversi passaggi chiave, che possono aiutarti a ottimizzare la gestione dei dati e le operazioni di analytics e a guidare migliori processo decisionale e risultati.
Il primo passo nell'implementazione di un framework DataOps è valutare il tuo attuale panorama dei dati, inclusi i sistemi, le applicazioni e lo storage dei dati che la tua organizzazione utilizza. Questo ti aiuterà a identificare eventuali lacune o inefficienze nei processi esistenti di gestione dei dati e analytics, oltre a determinare le aree in cui le pratiche DataOps possono avere il maggiore impatto.
Dopo aver valutato il tuo attuale panorama di dati, è importante sviluppare una strategia e una roadmap DataOps che delinei gli scopi, gli obiettivi e i traguardi specifici che desideri raggiungere. Questo comporta la determinazione delle persone, degli strumenti, delle tecnologie e delle risorse necessarie per implementare ciascuno dei componenti di DataOps (orchestrazione, governance e altri).
Per implementare efficacemente un framework DataOps, è essenziale istituire team DataOps dedicati che siano responsabili della gestione e ottimizzazione delle operazioni di gestione dei dati e analytics. Questi team devono includere membri provenienti da varie funzioni, come data engineer, data scientist e business analyst, per garantire un approccio collaborativo e trasversale.
È anche importante stabilire strutture di governance dei dati chiare che delineino i ruoli, le responsabilità e i processi per la gestione e l'utilizzo dei dati in modo coerente e conforme. Il prossimo passaggio è distribuire gli strumenti e le tecnologie necessarie per costruire la tua pipeline DataOps.
L'implementazione di un framework DataOps è un processo continuo che richiede monitoraggio e iterazione costanti per garantire prestazioni e risultati ottimali. Questo comporta il monitoraggio delle prestazioni e dello stato di salute dei tuoi pipeline e processi dati, l'identificazione e l'affrontare eventuali problemi o colli di bottiglia che possano sorgere e perfezionare e migliorare continuamente le tue pratiche DataOps per guidare il processo decisionale e la creazione di valore.
IBM Databand è un potente strumento di DataOps progettato per aiutare i team di dati a gestire, monitorare e ottimizzare le loro pipeline di dati. Se desideri approfondire ulteriormente l'argomento, prenota subito una demo.
Esplora la guida per i leader dei dati che desiderano creare un'organizzazione basata sui dati e ottenere un vantaggio aziendale.
Scopri come ottenere rapidamente dati business-ready con DataOps utilizzando la metodologia e la pratica IBM DataOps.
Scopri come IBM DataOps crea una cultura scalabile, agile e basata sui dati mediante automazione, qualità dei dati e governance.
Semplifica l'accesso ai dati e automatizza la governance dei dati. Scopri la potenza dell'integrazione di una strategia di data lakehouse nella tua architettura di dati, con ottimizzazione dei costi dei workload e scalabilità dell'AI e dell'analytics, con tutti i tuoi dati, ovunque.
Scopri come un approccio di data lakehouse aperto può fornire dati affidabili e un'esecuzione più rapida dell'analytics e dei progetti di AI.
Scopri i benefici di DataOps eseguito su 3 dimensioni: persone, processi e tecnologia.
Organizza i tuoi dati con le soluzioni della piattaforma IBM DataOps, che li rendono affidabili e pronti per l'AI.
Scopri IBM Databand, software di osservabilità per pipeline di dati. Raccoglie automaticamente i metadati per creare linee di base cronologiche, rilevare anomalie e creare workflow per correggere i problemi di qualità dei dati.
Sblocca il valore dei dati enterprise con IBM Consulting, creando un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.
Organizza i tuoi dati con le soluzioni della piattaforma IBM DataOps, che li rendono affidabili e pronti per l'AI.