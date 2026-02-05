Cos'è l'integrazione dei dati cloud?

Conservare dati aziendali nel cloud offre vantaggi evidenti, in particolare l'eliminazione dei limiti di archiviazione e la possibilità di memorizzare facilmente enormi quantità di big data. Altri benefici comuni includono efficienza dei costi, scalabilità e miglioramento della continuità aziendale.

Grazie a questi vantaggi, le organizzazioni hanno spostato i dati nel cloud a un ritmo rapido (mantenendo anche i dati on-premise per soddisfare le prestazioni o i requisiti normativi). Secondo alcune previsioni, la spesa per il cloud storage aziendale raggiungerà i 128 miliardi di dollari entro il 2028.1 Altre stimano che la quantità di dati memorizzati a livello mondiale raddoppierà tra il 2024 e il 2029.2

I dati aziendali nel cloud (uno degli asset più critici di un'organizzazione) sono sempre più distribuiti in ambienti ibridi e multicloud, in un'ampia gamma di formati strutturati e non strutturati.

Questi dati eterogenei hanno portato a un panorama di dati frammentato con informazioni suddivise in silos tra team, piattaforme e ambienti, rendendo difficile per i team utilizzare i dati. Allo stesso tempo, il volume di dati generati da app, dispositivi Internet of Things (IoT) e dati di transazione continua a crescere sia nei sistemi cloud che on-premise.

L'integrazione dei dati cloud può contribuire in modo significativo a risolvere questa complessità. Combina e armonizza i dati tra ambienti cloud e on-premise. Questa vista unificata rende i dati cloud accessibili e utilizzabili per analisi e processo decisionale. In un'epoca di rapida innovazione e dati sempre più frammentati, questa capacità è essenziale.

La frammentazione può soffocare l'innovazione e portare a decisioni lente, incoerenti o imprecise, limitando la capacità di un'organizzazione di innovare, adattarsi e raggiungere efficienza operativa. Addirittura, secondo i dati dell'IBM Institute for Business Value, il 68% dei CEO intervistati afferma che l'architettura integrata dei dati a livello aziendale è fondamentale per consentire la collaborazione interfunzionale e stimolare l'innovazione.3

Le iniziative di intelligenza artificiale (AI), in particolare, dipendono da dati unificati, affidabili e coerenti. Senza una solida strategia di integrazione dei dati, le organizzazioni potrebbero avere difficoltà a rendere operativa l'AI su larga scala.