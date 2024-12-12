Cos'è la sincronizzazione dei dati?

I termini sincronizzazione dei dati, data replication e integrazione dei dati sono talvolta usati in modo intercambiabile. Sebbene questi processi siano correlati, si tratta di processi distinti e ciascuno di essi svolge un ruolo specifico nella gestione dei dati e dei servizi IT.

La sincronizzazione dei dati è il processo di mantenimento della coerenza dei dati tra sistemi o dispositivi utilizzando aggiornamenti dei dati pianificati e in tempo reale.

La data replication è il processo di copia dei dati da una posizione di origine a posizioni di destinazione intorno alla rete. È essenziale per ottenere un'elevata disponibilità dei dati nelle reti distribuite, dove supporta i protocolli di bilanciamento del carico e di disaster recovery. Se lo storage dei dati primario non è disponibile per qualsiasi motivo, il sistema può utilizzare le repliche come backup, per assicurarsi che gli utenti ottengano i dati di cui necessitano senza aggiunta di latenza.

La data replication supporta molte funzioni di sincronizzazione dei dati, tra cui il mirror computing e la manutenzione DFS.

L'integrazione dei dati, spesso anche una componente della sincronizzazione dei dati, combina i dati provenienti da varie fonti in un unico sistema, per rendere i dati della rete più accessibili a utenti e applicazioni. Si concentra inoltre sulla standardizzazione dei dati con diversi formati di dati e provenienti da fonti eterogenee per una più ampia compatibilità del sistema.

Sia la data replication che l'integrazione dei dati possono essere utili e spesso essenziali per le attività di sincronizzazione dei dati. Tuttavia, entrambi i processi hanno anche una serie di casi d'uso e applicazioni che vanno oltre la sincronizzazione dei dati.