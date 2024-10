Cos'è l'event streaming?

Oltre a settori specifici, l'event streaming può rivelarsi utile anche quando viene implementato in congiunzione ad altre tecnologie e architetture. Ad esempio, esso viene talvolta associato a pattern quali l'event sourcing e la segregazione delle responsabilità delle query di comando (Command query responsibility segregation, CQRS).

L'event sourcing è un pattern architettonico in cui le modifiche allo stato di un'app vengono archiviate come una sequenza di eventi. Utilizzato insieme agli stream di eventi, l'event sourcing consente al sistema di streaming di riprodurre questi eventi per ricostruire lo stato di un'entità in un dato momento, o per guidare l'azione di altri componenti del sistema.

In un pattern architettonico CQRS, il sistema è suddiviso in due diversi modelli: uno che gestisce i comandi (scrittura) e uno che gestisce le query (lettura). L'event streaming può essere utilizzato nel pattern CQRS per propagare in tempo reale le modifiche dal modello di scrittura al modello di lettura, consentendo l'integrazione asincrona tra i due modelli.

L'event streaming è inoltre una tecnologia fondamentale per la creazione di architetture basate sugli eventi.

Un'architettura basata sugli eventi consente a componenti debolmente associati di comunicare tramite eventi, ma invece di pubblicare i flussi di eventi tramite un broker, essa pubblica un evento a scopo singolo che un'altra app o servizio può utilizzare per eseguire a sua volta determinate azioni. La potenza di elaborazione in-stream fornita dalle architetture basate sugli eventi, utilizzata insieme alle funzionalità di event streaming, può consentire alle aziende di rispondere ai dati in movimento e prendere decisioni rapide sulla base di tutti i dati attuali e storici.

Negli ultimi anni, i provider cloud (tra cui IBM Cloud) hanno iniziato a offrire i principi dell'event streaming come un servizio. L'event streaming come servizio rende più facile per le aziende adottare questa tecnologia senza dover gestire l'intera infrastruttura sottostante, ampliando ulteriormente i suoi casi d'uso.