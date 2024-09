Le applicazioni native del cloud sono realizzate per sfruttare i vantaggi intrinseci del cloud computing, tra cui flessibilità, scalabilità e implementazione rapida. Queste applicazioni sono costituite da piccoli componenti discreti e riutilizzabili, chiamati microservizi. Ogni microservizio viene implementato e può essere eseguito indipendentemente dagli altri. Ciò significa che ognuno di essi può essere aggiornato, scalato o riavviato senza alcuna ripercussione sugli altri servizi nel sistema. Spesso forniti in container, i microservizi lavorano insieme per costituire un'intera applicazione, sebbene ognuno abbia il proprio stack, incluso un database ed un modello di dati che può essere diverso dagli altri.

I microservizi devono disporre di un mezzo per comunicare tra loro al fine di operare insieme. I broker di messaggi sono un meccanismo che utilizzano per creare questa struttura portante di comunicazioni condivisa.

I broker di messaggi sono spesso utilizzati per gestire le comunicazioni tra sistemi on-premise e componenti cloud in ambienti di cloud ibrido. L'utilizzo di un broker di messaggi fornisce maggiore controllo sulle comunicazioni tra servizi, assicurando che i dati siano inviati in modo sicuro, affidabile ed efficiente tra i componenti di un'applicazione. I broker di messaggi possono giocare un ruolo simile nell'integrazione degli ambienti multicloud, abilitando le comunicazioni tra carichi di lavoro e runtime che risiedono su piattaforme differenti. Sono anche adatti per l'uso nell'elaborazione serverless, in cui i singoli servizi ospitati nel cloud vengono eseguiti on-demand in base alle richieste.