Residenza dei dati: cos'è e perché è importante

IBM Security Guardium Insights è una soluzione di sicurezza dei dati, conformità e DSPM. Fornisce alle aziende una panoramica delle regioni e delle località in cui risiedono dati sensibili e regolamentati basati su cloud. Le aiuta anche a capire come fluiscono i dati all'interno e tra le sedi cloud e le applicazioni Software-as-a-Service (SaaS) in modo che non finiscano nelle posizioni o nelle mani sbagliate.

Ciò consente alle organizzazioni di essere conformi alla normativa GDPR sulla residenza dei dati, che impone loro di garantire che i dati personali vengano memorizzati ed elaborati correttamente all'interno di specifiche posizioni geografiche.

IBM Security Guardium Insights è una piattaforma di conformità che combina SaaS e hybrid cloud on-premise, che fornisce visibilità sulle attività degli utenti e sui rischi comportamentali, contribuendo a soddisfare le normative sulla conformità.

Insieme, IBM Guardium Insights e DSPM forniscono protezione avanzata dei dati e abilitazione alla conformità per proteggere i dati in ambienti cloud pubblici, privati, multi-cloud e ibridi e analizzare e compilare tale stato dei dati in report di conformità personalizzabili.

