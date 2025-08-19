Cos'è l'acquisizione di dati?

L'acquisizione di dati è il processo di acquisizione dei dati da varie fonti, utilizzando metodi diversi. Rappresenta un passaggio cruciale nella pipeline di data ingestion, seguito dalla convalida, dalla trasformazione e dal caricamento dei dati.



I fondamenti aziendali moderni, come il processo decisionale basato sui dati, l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale (AI), dipendono tutti dalla disponibilità di grandi quantità di dati di qualità. L'acquisizione di dati recupera i dati che rendono possibili queste decisioni e tecnologie informate. Sebbene il concetto possa sembrare semplice, l'acquisizione di dati può essere complessa, soprattutto nell'era dei big data.

I set di dati moderni sono enormi e complessi. Possono estendersi su terabyte o petabyte, sono disponibili in formati strutturati o non strutturati e risiedono su diverse fonti. Queste complessità introducono sfide relative alla gestione dei volumi di dati, alla governance e alla sicurezza durante l'intero processo di acquisizione.

Tuttavia, se eseguito in modo efficace, il processo di acquisizione dei dati può rappresentare una fonte di carburante di alta qualità per le iniziative strategiche. Di fatto, uno studio di Harvard Business Review ha rilevato che le organizzazioni che utilizzano con successo i big data e l'AI hanno superato i concorrenti nelle metriche aziendali chiave, tra cui efficienza operativa, aumento del fatturato ed esperienza del cliente.1