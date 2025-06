Cos'è la riduzione dei dati?

Le tecniche di riduzione dei dati hanno l'obiettivo di contenere le ridondanze rilevate nel set di dati originale, in modo che la mole dei dati originari possa essere memorizzata in modo più efficiente sotto forma di dati ridotti.

Innanzitutto, va sottolineato che il termine "riduzione dei dati" non equivale automaticamente a una perdita di informazioni. In molti casi, riduzione dei dati significa soltanto che i dati vengono ora memorizzati in modo più intelligente, magari dopo essere stati sottoposti a un processo di ottimizzazione ed essere stati riassemblati in una configurazione più fruibile.

La riduzione dei dati non è sinonimo di deduplicazione, un processo che consiste nell'eliminazione di copie in eccesso dei medesimi dati per ottimizzare lo spazio di archiviazione. Nello specifico, la riduzione dei dati combina singoli aspetti di diverse attività, come appunto la deduplicazione e il consolidamento dei dati, per raggiungere i propri scopi.