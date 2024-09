Cos'è il consolidamento dei dati?

I dati vengono spesso definiti semplicemente “dati”, ovvero un’aggregazione di informazioni, come se ciascuna unità di dati fosse identica per struttura e scopo. Ma la realtà è ben diversa. Per la maggior parte delle organizzazioni, l'insieme dei dati non è come un carrello della spesa pieno di mele. Infatti, questo carrello è in genere pieno ma con molti o la maggior parte dei dati in formati diversi (mele, banane, arance, ecc.).

Poiché generalmente le organizzazioni data-driven si basano su molti tipi di dati provenienti da numerose origini, le aziende più lungimiranti stanno utilizzando strumenti di consolidamento dei dati per gestire in modo più efficiente i propri data warehouse pieni di informazioni.

Pur disponendo inizialmente di dati non elaborati, le aziende possono applicare la data analytics a tali informazioni e ricavarne insight di business intelligence. A questo punto, spetta all'organizzazione implementare efficacemente l'analisi dei dati nelle decisioni aziendali, ma potrà farlo beneficiando di un accesso ai dati più completo e immediato in grado di migliorare i processi decisionali.