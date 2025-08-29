La storia di Cassandra è iniziata nel 2007 su Facebook, quando gli ingegneri cercavano un sistema in grado di memorizzare dati per la piattaforma di messaggistica in espansione dell'azienda. Combinando modelli di database NoSQL consolidati (Dynamo di Amazon e Bigtable di Google), hanno creato un sistema con strutture di dati efficienti ed eventual consistency, in cui gli aggiornamenti si propagano fino a quando tutte le repliche non corrispondono nel tempo.

Nel 2008, Cassandra è stato rilasciato come progetto open source, guadagnando rapidamente popolarità tra gli sviluppatori alla ricerca di un'alternativa ai database relazionali tradizionali. La Apache Software Foundation ne ha assunto la gestione nel 2009, formalizzando la sua governance e accelerando l'adozione da parte della community.

La popolarità di Cassandra è cresciuta quando i primi utenti come eBay, Spotify e Instagram lo hanno implementato per gestire i big data. L'ascesa dell'IoT e della personalizzazione in tempo reale hanno ulteriormente consolidato il ruolo di Cassandra come database di riferimento per scalabilità e disponibilità.

Il supporto commerciale di DataStax ha aggiunto strumenti, tutorial e servizi di livello aziendale, mentre la community aperta ha sviluppato strumenti e ha ampliato la documentazione. Cassandra rimane ancora al centro di molti sistemi distribuiti, prosperando sia nell'ecosistema open source che nelle implementazioni aziendali.