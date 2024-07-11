Che cos'è il cluster computing?

Le architetture di cluster computing sono costituite da un gruppo di singoli computer interconnessi che lavorano insieme come un'unica macchina. Ogni risorsa di calcolo è collegata tramite una connessione ad alta velocità, come una LAN, e nell'architettura del sistema viene definita come un singolo nodo. Ogni nodo ha un sistema operativo, una memoria e funzioni di input e output (I/O).

Esistono due tipi di architetture cluster, aperte o chiuse. In un cluster aperto, ogni computer ha il proprio indirizzo IP. In un cluster chiuso, ogni nodo è nascosto dietro un nodo gateway. Poiché il nodo gateway controlla l'accesso agli altri nodi e gli indirizzi IP possono essere trovati su Internet, i cluster chiusi rappresentano un rischio minore per la sicurezza rispetto ai cluster aperti.