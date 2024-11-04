Che cos'è una struttura di dati?

Una struttura di dati a grafo organizza le relazioni tra oggetti diversi utilizzando vertici e edge. I vertici sono punti dati "rappresentati" da punti e le edge sono linee che collegano i vertici.

Ad esempio, su una mappa, le città sarebbero vertici e le strade che le collegano sarebbero edge. Su Facebook, gli utenti sarebbero i vertici e le amicizie che li uniscono sarebbero edge.

Usi: le strutture di dati a grafo vengono spesso utilizzate con algoritmi di ricerca che cercano dati all'interno di complesse reti di relazioni. Gli esempi più comuni includono le ricerche breadth-first, che effettuano ricerche tra i dati livello per livello, e le ricerche depth-first, che analizzano più livelli di dati per trovare informazioni.

Esempio: