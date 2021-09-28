Che cos'è il teorema CAP?

I microservizi sono componenti applicativi liberamente accoppiati e distribuibili in modo indipendente che incorporano il proprio stack, inclusi il proprio database e il proprio modello di database, e comunicano tra loro tramite una rete. Poiché è possibile eseguire i microservizi sia su server cloud che su data center on-premises, sono diventati molto popolari per le applicazioni ibride e multicloud.

La comprensione del teorema CAP può aiutare a scegliere il database migliore nella progettazione di un'applicazione basata su microservizi in esecuzione da più sedi. Ad esempio, se la capacità di iterare rapidamente il modello di dati e ridimensionare orizzontalmente è essenziale per l'applicazione, tuttavia è possibile tollerare un'eventuale (e non rigida) consistenza, un database AP come Cassandra o Apache CouchDB può soddisfare i requisiti e semplificare l'implementazione. Se invece l'applicazione dipende strettamente dall'uniformità dei dati, come in un'applicazione di e-commerce o in un servizio di pagamento, di potrebbe scegliere un database relazionale come PostgreSQL.