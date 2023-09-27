Cos'è Apache Ranger?

Apache Ranger supporta inoltre il controllo centralizzato dell'accesso degli utenti e delle azioni amministrative per una visibilità completa sull'utilizzo dei dati sensibili tramite un audit store centralizzato che tiene traccia di tutte le richieste di accesso in tempo reale e supporta più audit store, tra cui Elasticsearch e Solr.

Molte aziende oggi cercano di utilizzare al meglio lo stack Open Data Lake Analytics, che rappresenta l'alternativa aperta e flessibile al data warehouse. Questo stack mette a disposizione una buona flessibilità quando si tratta di storage, calcolo e sicurezza per integrare l'SQL sul data lake. Con Ahana Cloud, lo stack include AWS S3, Presto e, in questo caso, la nostra integrazione Apache Ranger.