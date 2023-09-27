Cos'è Apache Ranger?

Apache Ranger è un framework che consente di attivare, monitorare e gestire la sicurezza dei dati in tutta la piattaforma dati. Si tratta di una soluzione di autorizzazione open source che fornisce funzionalità di controllo degli accessi e di audit per le piattaforme di big data tramite un'amministrazione di sicurezza centralizzata.
Il modello di governance dei dati aperto e l'architettura dei plug-in hanno consentito l'estensione del controllo degli accessi ad altri progetti oltre l'ecosistema Hadoop, e la piattaforma è ampiamente accettata tra i "principali fornitori di cloud come AWS, Azure, GCP".
Con l'aiuto della console Apache Ranger, gli amministratori possono gestire facilmente policy centralizzate e granulari di controllo degli accessi, tra cui file, cartelle, database, tabelle e policy a livello di colonna in tutti i cluster. Queste policy possono essere definite a livello di utente, di ruolo o di gruppo.
Apache Ranger utilizza l'architettura dei plug-in per consentire ad altri servizi di integrarsi perfettamente con i controlli di autorizzazione.
Apache Ranger supporta inoltre il controllo centralizzato dell'accesso degli utenti e delle azioni amministrative per una visibilità completa sull'utilizzo dei dati sensibili tramite un audit store centralizzato che tiene traccia di tutte le richieste di accesso in tempo reale e supporta più audit store, tra cui Elasticsearch e Solr.
Molte aziende oggi cercano di utilizzare al meglio lo stack Open Data Lake Analytics, che rappresenta l'alternativa aperta e flessibile al data warehouse. Questo stack mette a disposizione una buona flessibilità quando si tratta di storage, calcolo e sicurezza per integrare l'SQL sul data lake. Con Ahana Cloud, lo stack include AWS S3, Presto e, in questo caso, la nostra integrazione Apache Ranger.
I cluster Presto gestiti da Ahana possono utilizzare al meglio l'integrazione di Ranger per applicare le policy di controllo degli accessi definite in Apache.
