I sistemi di ricerca tradizionali si basano tipicamente sull'abbinamento delle parole chiave, presupponendo che utenti e dati utilizzino lo stesso linguaggio. In pratica, spesso non lo fanno. I database vettoriali spostano il recupero delle informazioni dalla corrispondenza tra parole alla corrispondenza tra significato, utilizzando la similarità vettoriale per confrontare quanto le rappresentazioni siano simili.

Gli approcci ibridi di recupero utilizzati nei sistemi RAG combinano il recupero semantico con metodi di ricerca tradizionali per migliorare sia il richiamo che la precisione, in particolare in ambienti aziendali in cui i dati sono eterogenei e complessi.2