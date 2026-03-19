all-minilm-l12-v2

Il modello di embedding all-minilm-l12-v2 è costruito dalla comunità open source di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e computer vision (CV) e fornito da HuggingFace.

Lingue supportate: inglese

multilingual-e5-large

Utilizzo: per casi d'uso in cui si vuole generare embedding di testo per testi in una lingua diversa dall'inglese.

Lingue naturali supportate: fino a 100 lingue. Consulta la scheda modello per i dettagli.

Per maggiori informazioni sui modelli di embedding supportati, consulta la documentazione di watsonx.

Avvio rapido con gli SDK Python per gli embedding watsonx

Installazione libreria Python ibm-watsonx-ai

Installazione pip -U ibm-watsonx-ai

Usa l'API di embedding watsonx e i modelli di embedding disponibili per generare embedding di testo.

from ibm_watsonx_ai.metanames import EmbedTextParamsMetaNames as EmbedParams from ibm_watsonx_ai.foundation_models.utils.enums import EmbeddingTypes from ibm_watsonx_ai.foundation_models import Embeddings # Imposta truncate_input_tokens su un valore uguale o inferiore al numero massimo di token consentiti per il modello di embedding in uso. Se non specifichi questo valore e l'input ha più token di quanti il modello ne possa elaborare, si genera un errore. embed_params = { EmbedParams.TRUNCATE_INPUT_TOKENS: 128, EmbedParams.RETURN_OPTIONS: { 'input_text': True } } embedding = Embeddings( model_id=EmbeddingTypes.IBM_SLATE_30M_ENG, credentials=credentials, params=embed_params, project_id=project_id, space_id=None, verify=False ) q = [ "Un modello di fondazione è un modello di AI generativa su larga scala che può essere adattato a una vasta gamma di compiti a valle.", "L'AI generativa è una classe di algoritmi di AI che possono produrre vari tipi di contenuti, inclusi testo, codice sorgente, immagini, audio e dati sintetici." ] embedding_vectors = embedding.embed_documents(texts=q) print(embedding_vectors)

Esempio di notebook

Utilizza watsonx Granite Model Series ed embedding, Chroma e LangChain per rispondere alle domande (RAG) e LangChain

Integrazioni