La complessità dei sistemi RAG è significativamente influenzata dalla natura enigmatica dei Large Language Models (LLM), così come dai componenti complessi e interconnessi all'interno della pipeline RAG. Poiché la tecnologia continua a progredire a un ritmo senza precedenti, la valutazione di un sistema così complesso diventa un compito sempre più arduo. Per affrontare questa sfida, sono stati sviluppati numerosi parametri di riferimento e strumenti di valutazione specifici per i sistemi RAG. Queste risorse servono a fornire un approccio standardizzato e sistematico per valutare le prestazioni e l'efficacia di questi sistemi.

Ad esempio, come illustrato nella tabella sottostante (adattata da "Valutazione della Retrieval-augmented generation: un sondaggio"), esiste una vasta gamma di metodi e strumenti di valutazione della RAG, ognuno con i suoi punti di forza e applicazioni unici. Questa tabella, che non è esaustiva, serve a fornire una panoramica concisa dell'attuale landscape della valutazione RAG.