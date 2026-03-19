Le informazioni arricchite dai documenti vengono suddivise in segmenti più piccoli chiamati blocchi per gestire il testo in modo più efficiente. Questo può essere fatto utilizzando diverse strategie di suddivisione in blocchi, ognuna delle quali ha un proprio modo di separare e raggruppare le informazioni.

L'applicazione GenAI riceve la query ed esegue la strategia di recupero impiegata per ottenere le prime "K" (dove K è solo un segnaposto per un numero) di informazioni che la strategia ritiene più simili alla query dell'utente. Ad esempio, se la query dell'utente è "Qual è il limite di prelievo giornaliero sul conto MaxSavers", la ricerca potrebbe restituire passaggi come "Il conto MaxSavers è...", "I limiti di prelievo giornaliero sono..." e "...limiti del conto...".