Scopri di più su ciò che il RAG Cookbook ha da offrire per approfondire le soluzioni RAG di oggi
Quando si tratta dell'interfaccia utente per le soluzioni RAG, la strada si divide quando si decide di optare per soluzioni acceleratori come IBM® watsonx Orchestrate e watsonx Assistant o un'interfaccia personalizzata costruita con codice personalizzato. Ciascuno di questi approcci offre vantaggi distinti, a seconda della complessità e flessibilità richieste per la soluzione RAG specifica.
IBM offre soluzioni robuste e predefinite sotto forma di watsonx Orchestrate e watsonx Assistant, progettate per facilità d'uso e rapida implementazione. Queste piattaforme offrono un ambiente intuitivo in cui gli sviluppatori e gli utenti business possono utilizzare workflow RAG preconfigurati senza richiedere conoscenze di codifica approfondite. watsonx Orchestrate è ideale per l'automazione dei processi, mentre watsonx Assistant è specializzato nell'AI conversazionale, permettendo ai sistemi basati su RAG di gestire input in linguaggio naturale, fornire un recupero accurato di documenti e generare risposte rilevanti.
D'altra parte, le interfacce utente personalizzate offrono la libertà di creare esperienze su misura che si allineano alle esigenze uniche del business e alle implementazioni avanzate della RAG. Gli sviluppatori possono creare queste interfacce utente utilizzando un codice personalizzato che si integra con i modelli RAG, consentendo alle organizzazioni di progettare workflow, funzionalità e visualizzazioni specifici che potrebbero non essere disponibili nelle piattaforme precostituite.