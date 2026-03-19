IBM offre soluzioni robuste e predefinite sotto forma di watsonx Orchestrate e watsonx Assistant, progettate per facilità d'uso e rapida implementazione. Queste piattaforme offrono un ambiente intuitivo in cui gli sviluppatori e gli utenti business possono utilizzare workflow RAG preconfigurati senza richiedere conoscenze di codifica approfondite. watsonx Orchestrate è ideale per l'automazione dei processi, mentre watsonx Assistant è specializzato nell'AI conversazionale, permettendo ai sistemi basati su RAG di gestire input in linguaggio naturale, fornire un recupero accurato di documenti e generare risposte rilevanti.