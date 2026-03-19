Mentre Neural Seek è un'opzione rifinita e pronta all'uso, LlamaIndex e LangChain offrono potenti alternative open-source per chi cerca maggiore personalizzazione e controllo sull'orchestrazione RAG.

LlamaIndex: questo framework consente un'orchestrazione flessibile dei processi di recupero e generazione dei dati offrendo modularità ed estensibilità. Con LlamaIndex, gli sviluppatori possono sperimentare diversi metodi di recupero, definire le proprie strategie di chunking dei documenti e collegare varie fonti di dati per adattare l'orchestrazione alle proprie esigenze uniche. È altamente adattabile e consente un controllo dettagliato, il che lo rende una scelta eccellente per le organizzazioni che vogliono approfondire soluzioni personalizzate.

Per ulteriori informazioni, per iniziare e per domande su Llama Index, fai riferimento al sito LlamaIndex

LangChain: LangChain è un altro framework di orchestrazione open source progettato per integrare modelli linguistici con fonti di dati esterne. Fornisce una suite di strumenti per gestire il flusso tra sistemi di recupero e LLM, aiutando ad automatizzare flussi di lavoro complessi nelle soluzioni RAG. LangChain supporta anche molteplici integrazioni, compresi i modelli non-IBM, rendendola una scelta più versatile per gli ambienti ibridi che utilizzano diversi strumenti e servizi AI.

Per ulteriori informazioni, per iniziare e per domande su LangChain, consulta il sito LangChain