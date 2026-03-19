Se non sei un utente tecnico, i tuoi documenti sono relativamente semplici e hai bisogno di una soluzione senza uso di codice, usa watsonx Orchestrate.

Se sei un utente tecnico e i tuoi documenti sono relativamente semplici e hai accesso a Watson Discovery, puoi iniziare da lì. Watson Discovery ha un'interfaccia utente piacevole da usare, con una necessità minima di codifica. Per documenti complessi, puoi usare Watson Discovery per annotare ed estrarre parti specifiche dei tuoi documenti, sia per la pipeline di backend RAG, sia per il front-end e per evidenziare i testi ottenendo la posizione esatta di un paragrafo all'interno dei tuoi documenti.

Tuttavia, Watson Discovery ha i suoi limiti. Se i tuoi documenti sono più grandi di 50 MB, non potrai caricarli in Watson Discovery. Se il documento è troppo complesso (ad es include tabelle annidate o formati di tabella irregolari), Watson Discovery potrebbe non catturare l'intera struttura del documento. In questi casi potrebbe essere opportuno implementare una pipeline di data ingestion personalizzata utilizzando librerie open source.

Per quanto riguarda le librerie open source, LangChain e LlamaIndex sono molto simili in termini di capacità di ingestione dati. Tuttavia, LangChain sarebbe più facile da usare rispetto a LlamaIndex in termini di documentazione e integrazione con database vettoriali e altre applicazioni. Sia LangChain che LlamaIndex hanno funzioni helper che possono convertire un oggetto documento da uno all'altro, quindi il passaggio tra LangChain e LlamaIndex può avvenire in qualsiasi punto della pipeline.