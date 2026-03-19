Per ulteriori informazioni, esplora le seguenti risorse ElasticSearch per accelerare lo sviluppo di watsonx Discovery:

Visualizzazione avanzata ed Enterprise Search

watsonx Discovery si integra con Kibana e Enterprise Search per fornire un recupero e una visualizzazione delle informazioni basato su AI e scalabile, su misura per gli ambienti aziendali di grandi dimensioni:

Kibana per la visualizzazione dei dati : crea dashboard personalizzate e visualizzazioni basate sui dati acquisiti da watsonx Discovery. Offre analisi in tempo reale su metriche chiave come estrazione di entità, analisi del sentiment e classificazione dei documenti. Questo aiuta a monitorare tendenze, schemi e anomalie nei dati non strutturati, semplificando il processo di analisi e migliorando il processo decisionale.

Enterprise Search per un recupero scalabile: utilizza la NLP e la ricerca semantica per consentire un recupero rapido e accurato tra fonti di dati strutturati e non strutturati. Personalizza la funzionalità di ricerca per indicizzare e recuperare da più fonti di dati, inclusi documenti, e-mail e database, per creare applicazioni di ricerca specifiche per dominio che si integrano direttamente nei workflow aziendali.

Privacy e sicurezza

watsonx Discovery applica il supporto nativo per il controllo degli accessi basato sui ruoli e sugli attributi per proteggere l'accesso ai contenuti e proteggere la privacy dei dati. Questo garantisce che le informazioni sensibili siano accessibili solo agli utenti autorizzati, proteggendo i dati aziendali.

Casi d'uso: watsonx Discovery e Orchestrate

watsonx Discovery può essere abbinato a watsonx Orchestrate per migliorare i workflow di automazione attraverso il recupero dei dati sensibile al contesto. Quando Orchestrate automatizza un processo aziendale che richiede insight da dati non strutturati, sfrutta Discovery per recuperare e analizzare contenuti rilevanti, permettendogli di svolgere compiti intelligenti come:

Rispondere alle domande con risposte accurate e basate sui dati.

Esecuzione di workflow che dipendono dal recupero dati e insight in tempo reale.

IBM watsonx.data: un data store moderno con funzionalità di database vettoriale integrate

IBM watsonx.data è una potente piattaforma dati costruita su un'architettura open lakehouse, che combina i punti di forza sia dei data warehouse che dei data lake. Offre un unico punto di accesso per accedere a tutti i dati tramite un livello di metadati condiviso e aperto, il che lo rende una soluzione ideale per le organizzazioni che desiderano semplificare la gestione dei dati. Con il supporto per formati di dati aperti, capacità integrate di embedding vettoriale e un'interfaccia conversazionale generativa basata su AI per insight sui dati, watsonx.data migliora l'analisi in tempo reale e i casi d'uso dell'AI. La piattaforma si integra perfettamente con database e strumenti esistenti, offrendo al contempo opzioni di distribuzione flessibili, incluse configurazioni cloud e on-premise.

Un componente chiave di IBM watsonx.data è watsonx.data Milvus, un database vettoriale open-source progettato specificamente per memorizzare, gestire e trasferire dati vettoriali ad alta dimensione come gli embedding vettoriali. Questo database vettoriale altamente configurabile è ottimizzato per indicizzare e recuperare vettori in modo efficiente, rendendolo ideale per casi d'uso che richiedono ricerche di similarità vettoriale nelle applicazioni AI. watsonx.data Milvus è particolarmente utile per i clienti che sfruttano watsonx.ai che necessitano di un'integrazione fluida con funzionalità di database vettoriale, così come per chi è interessato a implementare framework open source come LangChain, spesso utilizzato nei pattern di Retrieval-augmented generation (RAG).

Opzioni di implementazione

IBM watsonx.data è disponibile in tre opzioni di distribuzione per soddisfare esigenze diverse:

SaaS completamente gestito : disponibile su IBM Cloud e AWS, offre un approccio pratico alla configurazione e al ridimensionamento.

: disponibile su IBM Cloud e AWS, offre un approccio pratico alla configurazione e al ridimensionamento. Software containerizzato autogestito : ideale per ambienti on-premise, sfruttando IBM Cloud Pak for Data e Red Hat OpenShift.

: ideale per ambienti on-premise, sfruttando IBM Cloud Pak for Data e Red Hat OpenShift. Versione per sviluppatori a impronta ridotta: adatta ad ambienti di sviluppo che utilizzano singole VM o laptop, offrendo la flessibilità di testare e realizzare prototipi in locale.

Per le organizzazioni che vogliono sfruttare i database vettoriali, watsonx.data supporta l'integrazione con Milvus open-source, abilitando funzionalità avanzate come la ricerca di similarità vettoriale, essenziale per applicazioni di AI in tempo reale.

Introduzione

Per iniziare a utilizzare IBM watsonx.data, Scegli l'opzione di distribuzione che meglio soddisfa i tuoi requisiti:

Per l'implementazione di IBM Cloud :

: Visita la pagina del catalogo IBM Cloud per watsonx.data.

Seleziona un piano che si adatti alle tue esigenze.

Fornisci un'istanza.

Per la distribuzione on-premise:

Ottieni le chiavi di attivazione per IBM watsonx.data all'interno di IBM Cloud Pak for Data.

Ottieni i diritti Red Hat OpenShift.

Segui la guida alla distribuzione per configurare il software.

Documentazione e supporto

IBM fornisce una documentazione completa per aiutarti a iniziare a utilizzare sia la piattaforma principale watsonx.data sia il database vettoriale Milvus:

Sfruttando l'architettura aperta, le capacità integrate di database vettoriale e le funzionalità AI avanzate di watsonx.data, le organizzazioni possono ottimizzare i processi di ingegneria dei dati, migliorare l'analisi in tempo reale e sbloccare nuove insight grazie a funzionalità basate su AI. Questa piattaforma unificata consente ai team di lavorare con dati strutturati e non strutturati in modi innovativi, unendo l'analisi tradizionale e la ricerca vettoriale di similarità all'avanguardia sotto un'unica soluzione.

Watson Discovery

IBM Watson Discovery è uno strumento progettato per recuperare e analizzare dati non strutturati. Le sue principali caratteristiche sono la ricerca per parole chiave, che permette agli utenti di esplorare ampi set di dati utilizzando termini o frasi specifiche. A differenza dei motori di ricerca tradizionali che tendono a utilizzare la corrispondenza del testo, Watson Discovery utilizza il contesto dietro le parole chiave per fornire un risultato più pertinente.

Un'altra funzionalità importante di Watson Discovery è l'estrazione di entità, il che significa che Watson Discovery può estrarre automaticamente pezzi chiave di informazioni come persone, luoghi, organizzazioni e date da testi non strutturati. Questo processo struttura i dati in modo che siano digeribili e possano essere incorporati direttamente nelle risposte RAG.