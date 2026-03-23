L'IBM RAG Cookbook

Una raccolta di suggerimenti, trucchi e tecniche per implementare e ottimizzare le soluzioni di Retrieval Augmented Generation (RAG).
Diagramma di flusso con varie forme e simboli, tra cui un punto interrogativo, un'icona informativa e un segno di spunta.
Introduzione

Pensata per fornire agli architetti di soluzioni, ai data engineer, agli sviluppatori e ai tecnici "pratici" consigli pratici sull'implementazione e l'ottimizzazione delle soluzioni RAG. Questa raccolta di documentazione, diagrammi e asset ti aiuterà a comprendere, costruire, dimostrare e distribuire le applicazioni RAG.

Per chi non conosce la RAG, l'IBM RAG Reference Architecture contiene un'introduzione concettuale alla RAG, il punto di vista di IBM sul modello, i prodotti IBM pertinenti e i casi d'uso comuni.

Sebbene la RAG e l'agentic AI siano diventate strettamente legate, in questo cookbook è stato deciso di trattarle separatamente. Per maggiori informazioni sull'agentic AI e il POV di IBM, visita il nostro portale di sviluppo di agenti AI.

Sommario

Architettura Guida sulle opzioni e le scelte che gli sviluppatori di soluzioni devono fare quando creano soluzioni RAG. Data Ingestion Consigli e tecniche per accelerare e ottimizzare l'elaborazione e l'inserimento dei documenti, rendendoli ricercabili in una soluzione RAG. Chunking Lezioni apprese e consigli pratici per organizzare i dati inseriti al fine di ottimizzare le prestazioni di ricerca e la qualità dei risultati della soluzione. Incorporamenti Vantaggi e svantaggi di diversi modelli e tecniche di embedding. Storage e recupero Consigli e tecniche per accelerare e ottimizzare il recupero delle informazioni a supporto delle soluzioni RAG. Generazione di risposte Suggerimenti e tecniche per scrivere (e riscrivere) domande su modelli linguistici di grandi dimensioni per ottimizzare la velocità, la pertinenza e la qualità complessiva dei risultati delle soluzioni. Valutazione dei risultati Metriche e schemi di misurazione per quantificare, e quindi confrontare e migliorare, l'accuratezza dei risultati della soluzione RAG. Orchestrazione Lezioni apprese sulla progettazione, sviluppo e gestione dei strati di orchestrazione per soluzioni RAG. Interfacce utente Guida alla scelta e/o allo sviluppo di interfacce utente per le tue soluzioni RAG.
Prossimi passi

Vuoi creare la tua prossima soluzione RAG? Prova con watsonx.ai.

  1. Crea una soluzione RAG con watsonx.ai