Pensata per fornire agli architetti di soluzioni, ai data engineer, agli sviluppatori e ai tecnici "pratici" consigli pratici sull'implementazione e l'ottimizzazione delle soluzioni RAG. Questa raccolta di documentazione, diagrammi e asset ti aiuterà a comprendere, costruire, dimostrare e distribuire le applicazioni RAG.

Per chi non conosce la RAG, l'IBM RAG Reference Architecture contiene un'introduzione concettuale alla RAG, il punto di vista di IBM sul modello, i prodotti IBM pertinenti e i casi d'uso comuni.

Sebbene la RAG e l'agentic AI siano diventate strettamente legate, in questo cookbook è stato deciso di trattarle separatamente. Per maggiori informazioni sull'agentic AI e il POV di IBM, visita il nostro portale di sviluppo di agenti AI.