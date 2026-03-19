Divisione in blocchi sintattica

La divisione in blocchi sintattica utilizza un approccio guidato dalla struttura per separare il testo in base alla formattazione del documento. Nella maggior parte dei casi e in modo naturale, i titoli delle sezioni vengono utilizzati come separatori. Tuttavia, con i formati di documento senza informazioni codificate (ad esempio PDF), le dimensioni dei font possono essere usate come indicatori per separare i blocchi.

Punti di forza:

Implementazione semplice

Limitazioni:

L'algoritmo presuppone una gerarchia informativa; quindi, i marcatori sintattici possono essere mancati.

La divisione in blocchi sintattica può essere vantaggiosa nelle circostanze in cui la struttura topologica del documento è prevedibile e formattata in modo pulito per la suddivisione.

Divisione in blocchi a dimensione fissa

Nella divisione in blocchi a dimensione fissa, i dati di ingresso sono suddivisi in blocchi di uguale dimensione. Questo metodo spesso separa il testo in dimensioni predefinite in base al numero di token. Questo metodo è semplice da implementare e comprendere, rendendolo adatto a compiti in cui i dati in input hanno una dimensione costante e prevedibile.

Punti di forza:

Facile da implementare e da capire

Computazionalmente efficiente

Limitazioni:

Rigido e non può adattarsi al contesto del testo

Può omettere informazioni contestuali importanti nel testo

La divisione in blocchi a dimensione fissa è meglio utilizzata nei casi in cui i dati di input sono prevedibili e non richiedono un contesto approfondito.

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter # Example text text = "The quick brown fox jumps over the lazy dog." # Create a splitter for fixed size chunks splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=10, chunk_overlap=0) # Split the text chunks = splitter.split(text) # Print the chunks for chunk in chunks: print(chunk)

Chunking semantico

La divisione in blocchi semantica separa il testo in base al contesto e raggruppa i componenti significativi utilizzando tecniche algoritmiche. La divisione in blocchi semantica è importante quando il significato del contenuto è fondamentale per ottenere una risposta, come nel caso della documentazione legale.

Punti di forza:

I dati recuperati hanno maggiore accuratezza e rilevanza

Coesione della base di conoscenza mantenuta nella divisione in blocchi

Limitazioni:

Implementazione complessa mediante algoritmi sofisticati

Computazionalmente più esteso

Esempio:

from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter # Example text text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # Create a splitter for semantic chunking splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) # Split the text chunks = splitter.split(text) # Print the chunks for chunk in chunks: print(chunk)

La divisione in blocchi ibrida utilizza le informazioni contestuali e strutturali per combinare i punti di forza della divisione a dimensione fissa e della divisione semantica. Questo metodo è particolarmente indicato per situazioni in cui è presente un ampio corpus di dati in diversi caso d'uso, con formattazione e materiale diversi, come ad esempio una knowledge base aziendale.

Punti di forza:

Precisione e velocità ottimali con tecniche di divisione in blocchi flessibili basate sulla struttura e sul contesto della knowledge base

Limitazioni:

Maggiore manutenzione e impegno da implementare a causa degli elevati requisiti di risorse

Esempio:

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter, RecursiveCharacterTextSplitter # Example text text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # Fixed-size splitter fixed_size_splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) fixed_size_chunks = fixed_size_splitter.split(text) # Semantic splitter semantic_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=100, chunk_overlap=20) semantic_chunks = semantic_splitter.split(text) # Print the fixed-size chunks print("Fixed-size chunks:") for chunk in fixed_size_chunks: print(chunk) # Print the semantic chunks print("

Semantic chunks:") for chunk in semantic_chunks: print(chunk)

Agentic chunking

Questa strategia di divisione in blocchi prevede l'uso di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per determinare la lunghezza e il contenuto appropriati dei blocchi di testo in base al contesto in cui saranno utilizzati. La strategia si ispira al concetto di proposizioni, che prevede l'estrazione di affermazioni autonome da un testo grezzo.

Per implementare questo approccio, la strategia utilizza un template di recupero proposizionale fornito da Langchain per estrarre le proposizioni dal testo. Queste proposizioni vengono poi inviate a un agente basato su LLM, che determina se ogni proposizione debba essere inclusa in un blocco esistente o se ne debba essere creato un nuovo.

L'agente basato su LLM utilizza una varietà di fattori per determinare, inclusa la rilevanza della proposizione per il blocco corrente, la coerenza complessiva del blocco e gli obiettivi e le intenzioni del modello. Utilizzando gli LLM in questo modo, la strategia mira a generare blocchi di testo che non siano solo coerenti e contestualmente appropriati, ma anche allineati con gli obiettivi e le intenzioni del modello.

Punti di forza:

Autonomia: gli LLM possono prendere decisioni su quali proposizioni includere in un blocco e quando crearne uno nuovo senza intervento umano, consentendo una generazione di testo più efficiente e scalabile.

Coerenza: gli LLM sono progettati per generare testo coerente e contestualmente appropriato, il che può aiutare a garantire che i blocchi generati siano significativi e facili da comprendere.

Limitazioni:

Computazionalmente esaustivo: generare testo usando LLM può essere computazionalmente costoso, soprattutto per modelli grandi o complessi. Questo può limitare la scalabilità e la praticità dell'utilizzo degli LLM per determinate applicazioni.

Allucinazioni: questo può accadere quando il modello genera un testo basato sui propri pregiudizi o presupposti interni, piuttosto che sui dati o sul contesto reale.

Ora, come possiamo implementare alcune di queste tecniche nella documentazione a blocchi? Esistono molte librerie open source per eseguire questi algoritmi e tecniche di divisione in blocchi. Un buon punto di partenza è usare gli splitter di testo Langchain; fare riferimento alla seguente documentazione sugli specifici divisori di testo disponibili. https://python.langchain.com/v0.1/docs/modules/data_connection/document_transformers/